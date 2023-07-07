الزهور يضم نجما الكاراتيه محمد رمضان وعمر طارق لصفوف الفريق الأول

وقع بطلا مصر في الكاراتيه محمد رمضان وعمر طارق عقدًا مع نادي الزهور برئاسة المستشار محمد الدمرداش لتدعيم صفوف الفريق الأول للكاراتيه بالنادي والذي يقوده فنيًا محمود ربيع.

ويعد محمد رمضان بطل المنتخب الوطني للكاراتيه أحد اللاعبين المميزين في مصر حيث يحتل حاليًا المركز التاسع على العالم حيث افتتح هذا الموسم بالحصول على الميدالية البرونزية في بطولة الدوري العالمي ”البريمييرليج“ التي أقيمت شهر مايو الماضي بالمغرب.

وحقق رمضان العام الماضي موسم مميز توجه بالفوز بجائزة ال Grand Winner المقدمة من الاتحاد الدولي للكاراتيه وهو اللاعب الأفضل في العالم صاحب النقاط الأعلى لموسم 2022 والذي شارك في 4 بطولات من خمس للبريمييرليج العالمية بعد حصولة على فضية وبرونزية في بطولات البريمييرليج خلال الموسم.

واستطاع رمضان خلال مسيرته التتويبج 7 ميداليات في بطولات البريمييرليج العالمية بواقع ذهبية وفضية و 5 برونزيات، والعديد من الميداليات الأفريقية بالإضافة إلى أكثر من 25 ميدالية بالبطولات المحلية.

أما البطل عمر طارق وهو من أبطال الجمهورية، فقد حصل على ذهبية بطولة إفريقيا جماعي 2019 ، وذهبية البطولة العربية فردي وجماعي 2018، بالإضافة إلى فضية الدوري العالمي 2015 والعديد من بطولات الجمهورية.

وتم توقيع العقد بحضور المستشار محمد الدمرداش رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة: المستشار إيهاب الشريطي نائب رئيس النادي، الأستاذ علي عادل أمين الصندوق، الأستاذ محمد مطيع سكرتير عام النادي، المهندس أحمد أسامة، الدكتورة مي فارس، كابتن ياسر حفني، الدكتورة نشوى النحاس.

محمد رمضان وعمر طارق سعيدان بالانضمام إلى الزهور

وخلال توقيع العقد عبر اللاعبان عن سعادتهما بالانتقال إلى نادي الزهور خلال فترة الانتقالات، والانضمام لأحد أهم الأندية في رياضة الكاراتيه حيث قال رمضان: ”الحمدلله تم الانتقال من النادي الأهلي لنادى الزهور الرياضى بعد توقيع العقد في موسم الانتقالات الحالي بحضور رئيس النادي المستشار الدكتور محمد الدمرداش ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة المحترمين ودكتور محمود ربيع رئيس جهاز الكاراتيه بالنادي، سعيد جدا بالاستقبال والترحيب من الأسرة المحترمة والتقدير المعنوي للأبطال الموجودين في النادي والمبادئ الحقيقية أهم مليون مرة من أي شيء شكرا على الثقة الغالية من دكتور محمود ربيع رئيس جهاز الكاراتيه ولكابتن حسام صقر المدير الفني وان شاء الله دوري الرجال في الزهور السنة دي“.

ومن جانبه أعرب المستشار محمد الدمرداش عن سعادته بانضمام ثنائي الكاراتيه لصفوف الفريق الأول مؤكدًا على دعم النادي للألعاب الفردية وبالأخص النزالية التي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، متمنيًا استمرار تقدم النادي في الرياضات المختلفة“.