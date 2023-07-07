مصر الوجهة الاستثمارية الأولى في إفريقيا (شاهد)

بالرغم من التوترات السياسية وتدهور وضع الاقتصاد الكلي في جميع أنحاء العالم، ظلت مصر واحدة من أكثر الوجهات جاذبية للمستثمرين في إفريقيا خلال العام الماضي.

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، تقريرًا عن بيان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، الذي سلط الضوء على تقرير الأونكتاد الذي يؤكد أن مصر هي الوجهة الاستثمارية الأولى في القارة الإفريقية لعام 2022، كما أبرزت أن القاهرة وجهة استثمارية موثوقة بشهادة التقارير الدولية.

كشف التقرير تطور تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر منذ عام 2014، إذْ بلغت 11.4 مليار دولار عام 2022، ليأتي ترتيبها الأول على مستوى القارة الإفريقية، والثاني على مستوى الدول العربية، وذلك مقابل بلوغ هذه الاستثمارات 5.1 مليار دولار عام 2021، لتأتي مصر في المرتبة الثانية إفريقيًا والثالثة عربيًا.

وفي السياق ذاته، احتلت مصر المركز الأول إفريقيًا والثاني عربيًا في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الأعوام من 2016 حتى 2020، إذْ بلغت 5.9 مليارات دولار عام 2020، و9 مليارات دولار عام 2019، و8.1 مليار دولار عام 2018، و7.4 مليار دولار عام 2017، و8.1 مليار دولار عام 2016.

بلغت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر 6.9 مليار دولار عام 2015 لتحتل المركز الثاني إفريقيًا والثالث عربيًا، فيما بلغت 4.6 مليارات دولار عام 2014 محتلة المركز الرابع إفريقيًا والثالث عربيًا.

رصد التقرير أبرز تعليقات تقرير الأونكتاد حول مناخ الاستثمار في مصر، إذْ أشار فيما يخص المشروعات الخضراء إلى أن زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بأكثر من الضعف، وأصبحت بذلك الوجهة الاستثمارية الأولى في إفريقيا والثانية على مستوى الدول العربية، مدعومة بالطفرة الكبيرة المُحدثة في المشروعات الخضراء، والتي نمت بأكثر من الضعف لتصل إلى 161 مشروعًا خلال عام 2022.