محافظ قنا يشهد إنتاج أول قطفة عسل نحل طبيعى بمشروعات الأمن الغذائى

تابع اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم الجمعة، إنتاج أول قطفة عسل نحل طبيعي نقى “أورجانيك” عالي الجودة" بمشروع تربية النحل" وإنتاج العسل بمشروعات الأمن الغذائي بمنطقة المعنا.

قال المحافظ، إن عسل النحل المعبأ يتميز بالجودة العالية كونه طبيعي ، حيث يتم انتاجه عن طريق النحل الذي يجمع الرحيق من أزهار النباتات المختلفة بمشروعات الامن الغذائي ، لذلك فهو يحتوي علي العديد من العناصر الغذائية المهمة من معادن وفيتامينات وبروتينات تجعله غذاءً طبيعيًا متكاملًا مفيدًا لصحة الجسم.

وتابع، أن التوسع في مشروع تربية النحل وإنتاج العسل، نظرًا لكونه من المشروعات التي تحقق مردودًا اقتصاديًا عاليًا، بالإضافة إلى كونه يوفر عنصرًا غذائيًا للمواطنين يتميز بكونه غذاء آمن وصحي، مشيرًا إلى أنه سيتم طرح عبوات عسل نحل وشمع العسل بمنافذ بيع السلع الغذائية التابعة للمحافظة بمدينة قنا والوحدات المحلية لبيعها للمواطنين بأسعار تنافسية مخفضة بالمقارنة مع أسعار السوق الخارجي.

رافق المحافظ، حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، وطارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وأشرف الطيب مدير مشروعات الأمن الغذائي وثابت إبراهيم مدير مشروع الغابة.

المحافظ يُتابع نشاط مكتبة مصر العامة:

فى سياق متصل، أجرى المحافظ، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بمكتبة مصر العامة بمدينة قنا، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للقراء في كافة المجالات العلمية والأدبية والثقافية والفنية.

إطلع المحافظ على قاعات إطلاع الكبار الذي تضم العديد من الكتب في شتي المجالات، موجهًا بتوفير سبل الراحة للمترددين على المكتبة، وضرورة الحفاظ على محتويات المكتبة من كتب وأجهزة ووسائل تعليمية مختلفة حتى تستمر المكتبة فى تقديم خدماتها لأبنائنا جيلًا بعد جيل.

ويضم مبنى المكتبة 4 طوابق تشمل الدور الأرضي والمكون من قاعة اجتماعات وقسم الإعارة والاشتراكات وكافتيريا ومكتبة أطفال تستوعب 25 ألف كتاب ومنطقة أنشطة للأطفال، بينما يضم الطابق الأول مكتبة للكبار وقاعة اطلاع للكبار تستوعب عدد 25 ألف كتاب وقاعة أنشطة متعددة للأطفال والشباب ومكاتب إدارية وأماكن استقبال الجمهور.

معلومات عن مكتبة مصر العامة

ويشمل الطابق الثاني مكتبة الشباب مكونة من قاعة اطلاع شباب بقدرة استيعابية 10.000 كتاب ووعاء معلوماتي، وقاعة مؤتمرات وندوات تستوعب 118 مستفيدًا وأماكن لاستقبال الجمهور، والطابق الثالث الذي يضم قاعات متعددة الاستخدام مكونة من قاعة تدريب حاسبات آلية تستوعب 30 جهازًا للحاسب الآلي وقاعة تدريب لغات تستوعب عدد 40 مستفيدًا وقاعة متعددة الأغراض تستخدم في تقديم أنشطة وإقامة معارض فنية.

بالإضافة إلى المكاتب الإدارية لإدارة المكتبة، والطابق الأخير، والذي يتكون من حديقة سطحية وغرفة مدير المكتبة، وغرفة أرشيف ومكتب الحسابات الخاص بالمكتبة وأعمال السكرتارية ومناطق خدمات وقاعة اجتماعات خاصة بإدارة المكتبة.