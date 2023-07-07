حملات للنظافة والتجميل بشاطئ بحيرة قارون في الفيوم

تواصل الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، تنفيذ حملات النظافة والتجميل، بطريق بحيرة قارون السياحي، برئاسة المحاسب جمال العوامي القائم بأعمال رئيس المركز.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف حملات التطوير والنظافة العامة والتجميل بالطرق المؤدية إلى بحيرة قارون حفاظًا على المظهر الحضارى والجمالي للبحيرة والمناطق السياحية المحيطة بها.

تابع رئيس مركز ومدينة سنورس أعمال التطوير والتجميل بالطريق السياحى لبحيرة قارون بنطاق قرى منشأة طنطاوى والسعيدية وسنهور البحرية والقبلية وبيهمو، إذْ يتم تطوير وتجميل الممشى السياحي على شاطئ بحيرة قارون وطلاء أعمدة الإنارة، وأعمال تشجير وطلاء بلدورات الطريق، بالإضافة إلى رفع المخلفات والأتربة على جانبي الطريق بعد انتهاء الاحتفال بأيام عيد الأضحى على شاطيء البحيرة.

قام قسم التشجير وتحسين البيئة بالتعاون مع الوحدات المحلية بالقرى الواقعة على الطريق السياحي، بتنفيذ حملة لتشجير الطريق السياحي وتم خلالها غرس الأشجار الجديدة بالممشى السياحي، بالإضافة إلى ري الأشجار التى تمت زراعتها خلال الفترة الماضية.

وجَّه رئيس المركز رؤساء الوحدات المحلية بالقرى على جانبي الطريق السياحي، بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير والتجميل، والمتابعة الميدانية للطرق ورفع كفاءتها بصفة مستمرة حفاظًا على المظهر الجمالي والحضاري بقرى المركز، وتفقد رئيس المركز أعمال الرصف ورفع كفاءة الكورنيش وتركيب البلدورات والأرصفة، وأعمال الإنارة، بطول الطريق على الساحل الجنوبي لشاطئ بحيرة قارون حتى تقاطع طريق القاهرة الفيوم، موجهًّا بسرعة إنهاء جميع الأعمال، وعمل رصيف بطول الطريق في الجهة المقابلة للبحيرة، ومتابعة أعمال الإنارة أولًا بأول، وصيانة كورنيش البحيرة حتى يكون بالمظهر اللائق أمام زوار المحافظة.

أكد رئيس مركز ومدينة سنورس، ضرورة تنفيذ أعمال الرصف طبقًا للاشتراطات الهندسية المطلوبة، ومراعاة المقاييس الفنية في جميع الأعمال التي يجري تنفيذها، مع ضرورة الارتقاء بمستوى النظافة لظهور هذه المنطقة السياحية بالمظهر الحضاري اللائق، مشددًّا على عدم السماح بإجراء أي أعمال حفر بالشوارع أو الطرق التى يتم رصفها حفاظًا على المال العام.

رفع المخلفات على الطريق السياحي تمهيدًا لبدء أعمال الرصف:

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والمهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، لمناقشة المعوقات المتعلقة كافة بأعمال رصف الطري السياحي جنوب بحيرة قارون بطول 60 كيلو مترًا وإنارته بالكامل.

وجَّه محافظ الفيوم وجه بضرورة الالتزام بالاشتراطات الفنية والمقاييس الهندسية خلال أعمال الرصف، فضلًا عن الالتزام بالتوقيتات الزمنية المقررة، مؤكدًا ضرورة التنسيق بين القطاعات المعنية كافة خلال تنفيذ الأعمال، لللانتهاء من توصيل مرافق البنية التحتية كافة قبل البدء في أعمال الرصف، حتي لا تتعارض أعمال القطاعات مع بعضها البعض، موجهًّا بإعداد محضر تنسيقي معتمد بهذا الشأن، حفاظًا على المال العام.

لفت "الأنصاري" إلى أهمية عمل مطبات تهدئة "هوائية" قبل المطبات الرئيسية عند التقاطعات بمداخل القرى والعزب ووضع لافتات إرشادية بطول الطريق حفاظًا على سلامة المارة وتجنبًا للحوادث، لافتًا إلي ضرورة التنسيق مع مسئولي الكهرباء لإنارة الطريق بالشكل الحضاري اللائق.