أول دواء لمرض ألزهايمر بعد سنوات من التجارب.. فيديو

منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" موافقة لدواء ألزهايمر "ليكيمبي"، وهو أول دواء يثبت فعاليته في تباطؤ مرض الخرف الذي يؤدي إلى فقدان الذاكرة.

وأعلنت مراكز الرعاية الصحية للمسنين والفقراء في الولايات المتحدة، أنها ستوسع التغطية للدواء، ما يوسع الوصول لما لنحو مليون شخص يعانون من أشكال مبكرة من المرض.

وأشارت تيريزا بوراتشيو، المديرة الفعلية لمكتب العلوم العصبية في مركز تقييم الأدوية والبحوث في الإدارة، إلى أن هذه الخطوة هي التحقق الأول من أن الدواء الذي يستهدف عملية المرض الأساسية لمرض ألزهايمر أظهر فائدة سريرية في هذا المرض المدمر.

وجرى تصديق هذه الدراسة التأكيدية التي تحدد أن الدواء هو علاج آمن وفعال لمرضى ألزهايمر.

دواء ألزهايمر استخدم للمرة الأولى في يناير

استخدم الدواء للمرة الأولى في يناير الماضي بعدما أظهرت الأدلة أنه يزيل تراكمات لويحات الأميلويد في الدماغ المرتبطة بمرض ألزهايمر.

لم يجر استخدام الدواء على نطاق واسع بسبب قرار التغطية السابق من CMS""، الذي يوفر تغطية تأمينية للعديد من كبار السن المصابين بمرض ألزهايمر من خلال برنامج "Medicare".

وأشار الدكتور لورنس هونيج، أستاذ الأعصاب في مركز كولومبيا الطبي في جامعة إيرفينج، إلى أن الدواء جرت الموافقة عليه فقط للأشخاص الذين يعانون من أشكال مبكرة من مرض ألزهايمر، أولئك الذين يعانون من ضعف في القدرة المعرفية أو الخفيفة الخرف وجرى التأكد من وجود لويحات الأميلويد في أدمغتهم.

ويقدر د. هونيج أن تشكل هذه المجموعة حوالي السدس من أكثر من 6 ملايين أمريكي يعانون حاليًا من مرض ألزهايمر.