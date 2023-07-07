وكيل صحة الشرقية يتفقد القافلة الطبية بالعاشر من رمضان

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على القافلة الطبية العلاجية الشاملة بالحي الـ٣٠ بمدينة العاشر من رمضان، والتي بدأت منذ أمس الخميس وتستمر حتى مساء اليوم الجمعة، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالقافلة، وذلك في حضور منسق عام القوافل الطبية بالمديرية، ومدير الإدارة الصحية بالعاشر من رمضان.

تابع وكيل وزارة الصحة، توقيع الكشف الطبي على المرضى في التخصصات الطبية المختلفة والتي تشمل "الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، الجلدية والتناسلية، تنظيم الأسرة، الرمد، أنف وأذن وحنجرة، المسالك البولية، الروماتيزم والتأهيل"، وإجراء الفحوصات المعملية والكشف عن أمراض السكر والضغط، وصرف العلاج اللازم للمرضى مجاناً.

وأشار إلى إن الكشف الطبي كشفت حتى وقت الزيارة أكثر من ٢٠٠٠ مريض، وقام الدكتور هشام مسعود بالتأكد من إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي أثناء العمل.

كما قام الدكتور هشام مسعود بمتابعة جلسات التوعية الصحية والتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، وأهمية تلقي لقاح كورونا، والكشف المبكر عن أورام الثدي ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، والحصول علي الخدمات الطبية المختلفة ضمن المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة.

وفي نهاية الزيارة قام وكيل الوزارة بتقديم الشكر والتقدير لمنسق عام القوافل، ومدير الإدارة الصحية، ولجميع العاملين بالقوافل الطبية بالشرقية، على المجهود المبذول لصالح المواطنين والمرضى بالمحافظة