موعد حفل محمد حماقي في مهرجان قرطاج الدولي

يستعد النجم محمد حماقي لإحياء حفل غنائي في ختام مهرجان قرطاج الدولي فى دورته 57 يوم 19 أغسطس المقبل.

من المقرر أن يقدم "حماقي"، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه، التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح، منها: "أجمل يوم، أحلى حاجة فيكي، يزلزل، ما بلاش، ناويها، ليه بيلوموني، يا ستار، بالإضافة إلى أغاني ألبومه الأخير “يا فاتني، لا ملامة، لو هتسيب، طالع موضة، عرض مستمر، ظلموني، مش قادر أنسى، قالوا عنك”، وغيرها من الأغاني.

آخر أعمال المطرب محمد حماقي:

كان طرح المطرب محمد حماقي، أخيرًا أغنية جديدة بعنوان "قلبى حبك جدًا" تعاون فيها مع الملحن عمرو مصطفى، والشاعر أمير طعيمة، والموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، على قناته الخاصة على يوتيوب.

تقول كلمات الأغنية :

أنا قلبي، قلبي، قلبي ذاب وإنت، إنت مين

غير كل الناس إيش جاب لجاب قول لي جيت منين

يا قمر وطالع في المكان خذ عينيّ لما بان

كان فينك بقى من زمان فين، فين، فين

قلبي حبك جدا، جدا، جدا إنت ليه قلقان

سلم يلا استسلم مش هتكلم الموضوع خلصان

إنت اللي عمري معه واللي عيوني يشاوروا عليه

أنا قلبي قال لك آه طب مستني أقول لك إيه

الحب ليه مداريه قول لي ليه، ليه، ليه

قول لي ليه، ليه، ليه

قلبي حبك جدا، جدا، جدا إنت ليه قلقان

سلم يلا استسلم مش هتكلم الموضوع خلصان

أنا روحي، روحي، روحي فيك هتجنن عليك

أنا أبيع الدنيا واشتريك عمري بين إيديك

اسقيني من حبك كمان نسيني الماضي اللي كان