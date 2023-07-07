مفاجأة.. حذف Thread يعطل Instagram أيضا

حاليًا، سيؤدي حذف حساب Thread الخاص بك إلى حذف Instagram الخاص بك.

لذلك، قمت بالتسجيل للحصول على حساب Thread، لأنك أردت أن ترى سبب الجلبة مع منافس Meta Twitter.

إذا قررت أن الشبكة الاجتماعية الجديدة ليست مناسبة لك أو إذا كنت ترغب في البدء من جديد، فقد لا يكون حذف ملف تعريف الخيوط الخاص بك هو السبيل للذهاب - كما تلاحظ The Verge، سيؤدي القيام بذلك أيضًا إلى مسح حساب Instagram بالكامل.

عندما تفتح حساب سلاسل، يمكنك استخدام بيانات اعتماد Instagram الخاصة بك للتسجيل إذا كنت تريد إحضار ملفك الشخصي ودوائرك من تطبيق مشاركة الصور. ولكن من خلال القيام بذلك، تصبح حساباتك على كلا النظامين مرتبطة بشكل لا ينفصم.

في منشور على Thread، قال آدم موسيري، رئيس Instagram، إن Meta على دراية بالمشكلة وتبحث حاليًا عن طريقة للسماح لك بحذف حساب Thread الخاص بك بشكل منفصل. تعمل الشركة أيضًا على ميزات لا تزال مفقودة من التطبيق، بما في ذلك علامة التبويب التالية وعلامات التصنيف والدعم الفيدرالي والمراسلة.

في الوقت الحالي، يمكنك إلغاء تنشيط حساب المواضيع الخاص بك لإخفاء ملف التعريف والمحتوى الخاص بك.

يمكنك أيضًا تعيين ملف التعريف الخاص بك إلى خاص أو ببساطة حذف سلاسل المحادثات الفردية.

للملاحظة، يمكنك أيضًا التسجيل للحصول على حساب Thread مع بريد إلكتروني أو رقم هاتف غير مرتبط بحساب Instagram الخاص بك، حتى تتمكن من إبقاء النظامين الأساسيين منفصلين تمامًا.



لم يكن بإمكان Meta إطلاق المواضيع في وقت أفضل. قام موقع Twitter مؤخرًا بإجراء تغييرات أحبطت حتى أكثر المستخدمين نهمًا.

منعت أولاً الأشخاص الذين لم يسجلوا الدخول من رؤية التغريدات - على الرغم من أنها تراجعت بهدوء عن مطالبة المستخدمين بتسجيل الدخول - ثم فرضت حدًا صارمًا على عدد المشاركات التي يمكن للمستخدمين رؤيتها يوميًا. قام حوالي 10 ملايين مستخدم بالتسجيل في حساب Thread في غضون ساعاته السبع الأولى، وفي صباح اليوم الأول بعد أن أصبح متاحًا، كان لدى التطبيق بالفعل 30 مليون مستخدم. بعد وقت قصير من إطلاق الخيوط، هدد موقع تويتر بمقاضاة شركة ميتا، متهماً إياها بالتسلط غير المشروع على موظفين سابقين واختلاس الأسرار التجارية والملكية الفكرية.

وردًا على تغريدة حول الدعوى المحتملة ، أجاب إيلون ماسك: "المنافسة جيدة، والغش ليس كذلك".