إصابة ربة منزل بإعياء شديد بعدما شربت مبيدا حشريا

استقبل مستشفى طما المركزي شمال محافظة سوھاج ربة منزل في بداية العقد السادس من العمر تقيم بدائرة مركز صدفا بمحافظة أسيوط مصابة بحالة إعياء إثر تناولها مبيد حشري عن طريق الخطأ عند تناولها عقار مرض نفسي حال تواجدها بمنزل أهليتها بقرية المدمر دائرة المركز وجرى تحويلها لمستشفى أسيوط الجامعي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة طما إشارة من المستشفى المركزي بوصول "نبيلة . م . هـ" 52 سنة ربة منزل وتقيم دائرة مركز صدفا / أسيوط مصابة بحالة إعياء إدعاء تناول مادة سامة ] وتم تحويلها لمستشفى أسيوط الجامعي .

إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال زوجها "برهوم . ط . م" 56 سنة سائق ويقيم بذات الناحية قرر قيام زوجته المذكورة بتناول مبيد حشري بطريق الخطأ أثناء تناولها عقار مرض نفسي خاص بها مما أدي لإصابتها وذلك حال تواجدهما بمنزل أهليتها بناحية المدمر / دائرة مركز طما .

حرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .