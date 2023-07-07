عطل يضرب تطبيقات فيس بوك وماسنجر وإنستجرام في عدد من دول العالم

تعرض العديد من المستخدمين حول العالم لعطل، في تطبيقات ميتا المختلفة بما في ذلك ثيردز وفيس بوك وماسنجر وإنستجرام.

وأصيبت حسابات المستخدمين بالشلل عند إرسال رسائل عبر تطبيق ماسنجر فيسبوك، التابعة لشركة Meta، وعدم قدرتهم على توصيل الصور والفيديو.

وأوضح موقع DownDetector المتخصص في تتبع انقطاعات خدمات الإنترنت، أن منصات Meta الأخرى، Facebook و Instagram ، واجهوا مشكلات مماثلة، وتم تقديم أكثر من 230 تقريرًا على Downdetector ، قبل أن يسقط بعد فترة وجيزة.