تشيع جثمان مؤذن الإسكندرية شهيد عقار الجمرك

شيع المئات من أهالي محافظة الإسكندرية جثمان المؤذن طارق حسن "55عام"، والذي توفي لقى مصرعه وأصيب أخر إثر انهيار أحد العقارات بمنطقة الجمرك بغرب الإسكندرية مما تسبب فى حالة من الذعر والفزع بين المواطنين.

كان تلقى مدير الأمن اخطارا من مأمور قسم شرطة الجمرك يفيد بانهيار عقار بناء قديم بشارع العفيفي بمنطقة الجمرك متفرغ من شارع إسماعيل بجوار مسجد كشك، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية ترافقهم سيارات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى محل البلاغ .

وتبين من المتابعة الأولية لموقع الحادث، أنه عقار بناء قديم مكون من طابق أرضي واخر اول علوي، والطابق الواحد به 4 غرف، وتم إنقاذ شخص ووفاة آخر يدعي " طارق حسن 55 سنة مؤذن بمسجد كشك تم انتشال جثمانه من قبل قوات الحماية المدنية " وتم وضع الحواجز لحماية المارة.

قررت جهات التحقيق بالإسكندرية تحت إشراف الجهات المختصه التصريح بدفن الجثة وتسليمها لأسرته، حيث شهدت الجنازة حالة من الحزن والاسي سيطرت على أسرته وأقاربه وأصدقاؤه و جيرانه، حيث كان يتمتع بسمعة طيبة ومحبة الجميع.

وكان شدد محافظ الإسكندرية، على تكثيف وجود فرق الدفاع المدني والإسعاف ووحدة التدخل السريع وإدارة الأزمات والكوارث وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، مؤكدا رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي مع وجود جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.