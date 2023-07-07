ضربات متلاحقة للمتعديين بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، برفع درجة الإستعداد القصوى للتصدي لمحاولات البناء المخالف بنطاق المحافظة، وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات، دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعية أو محاولة للبناء بدون ترخيص، مستغلين العطلات الرسمية، وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالديدامون بإزالة حالة بناء لمنزل بالطوب الأبيض البلوك، مكون من غرفتين على مساحه 70 م، بعزبة أبوعيد التابعة للوحدة، وتمت إزالة المخالفة في المهد على نفقة المخالف.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية بإزالة سور بطول ٥٠ متر وإرتفاع ٢ متر بقرية كفور نجم، خارج الحيز العمراني، وتطبيق القانون على المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالعزازى، بتنفيذ إزالة لسور بالدبش بطول 30 متر بمنشيه النصر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز أولاد صقر بالتنسيق مع الوحده المحلية بزور أبو الليل، بإزالة حوائط مخالفة على مساحة 25م، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.