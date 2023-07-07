توريد 534.1 ألف طن قمح لصوامع وشون الشرقية

قالت فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، إن ما تم توريده اليوم الجمعة من الأقماح بلغ ٢٣٤ طنًا و٤٧٤ كيلو قمح ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٥٣٤١٧٠ طنًا و٢٠١ كيلو قمح.

وأشارت وكيلة وزارة التموين، إلى أنه يحظر على أصحاب مصانع الأعلاف والمسئولين عن إدارتها؛ استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده أو او مختلطا بالتبن أو الحبوب أو أي مواد أخرى في مكونات الأعلاف بكافه انواعه أو حيازته بقصد الاستخدام.

التأكد من تمهيد الطرق المؤدية لشون وصوامع وهناجر التخزين

شدد المحافظ على أهمية التأكد من تمهيد الطرق المؤدية لشون وصوامع وهناجر التخزين بأنحاء المحافظة، لتيسير الوصول اليها بسيارات القمح الذى يتم توريده، مؤكداً ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة للتعامل فورا، لإزالة أية معوقات قد تطرأ أثناء عمليات التوريد للمحصول على مستوى المحافظة.