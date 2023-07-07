الجمعة 07 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

مصرع أب ونجله اثر حريق بالقليوبية

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب داخل محل فول وطعمية بشارع القيثارية بمدينة قها بمحافظة القليوبية، حيث أسفر عن الحريق مصرع شخصين "أب ونجله" وجرى نقلهم لمستشفى قها، والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق، والتصريح بدفن الجثتين عب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي.

تلقت مديرية امن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة قها، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، بنشوب حريق داخل محل فول وطعمية بشارع القيثارية دائرة القسم.

على الفور جرى إخطار قوات الحماية المدنية بالقليوبية، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء لمكان الحريق، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وأسفر الحريق عن مصر شخصين "أب ونجله" هما "أحمد رضا عبد البديع"، 29 سنة، و"رضا عبد البديع قاسم"، 60 سنة.

وجرى نقل الجثتين لمستشفى قها، والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة، وتحر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق، والتصريح بدفن الجثتين عب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي.

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