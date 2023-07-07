تداول 3 آلاف طن بضائع و300 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة ٨ سفن وتم تداول ٣٠٠٠ طن بضائع عامة ومتنوعة و٣٠٠ شاحنة بضائع و٨٥ سيارة، وشملت حركة الواردات ٢٥٠٠ طن بضائع عامة ومتنوعة و٢٣٠ شاحنة بضائع و٧٥ سيارة بينما شملت حركة الصادرات ٥٠٠ طن بضائع عامة ومتوعة و٧٠ شاحنة بضائع و١٠ سيارات.



حيث استقبل ميناء سفاجا البحري اليوم السفينة الحرية٢ واستقبل الميناء أمس العبارة القاهرة كما يشهد ميناء نويبع البحرى تداول ١٣٠٠ طن بضائع عامة ومتنوعة و٢١٠ شاحنات بضائع ويشهد الميناء رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين سينا وايلة، ويستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة السفينتين درة جدة وTrammo Marycam



وصول وسفر ٣٧٠٠ راكب بموانئ البحر الأحمر

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر ٣٧٠٠ راكب بموانئها

هذا وتضم موانئ البحر الأحمر 6 موانئ هى:

1 - ميناء بورتوفيق

2 - ميناء سفاجا

3 - ميناء الغردقة

4 - ميناء نويبع

5 - ميناء الزيتيات

6 - ميناء شرم الشيخ

جدير بالذكر أن تطوير وتحديث الموانئ أدى إلى:

1 - ارتفاع معدلات تداول البضائع وزيادة أعداد الركاب والسائحين المترددين على موانئ الهيئة.

2 - إدخال نظام الإدارة الإلكترونية بالموانئ وتزويدها بأجهزة الخادمات ووسائل الاتصال وأنظمة المراقبة الحديثة.

3 - فتح خطوط ملاحية جديدة بين موانئ سفاجا وضبا - الغردقة، وضبا - سفاجا وينبع بالمملكة العربية السعودية.

كما قامت وزارة النقل ومحافظة البحر الأحمر بوضع الخطط المستقبلية المتمثلة في إقامة محطة الحاويات متعددة الأغراض بجنوب سفاجا وإنشاءات ميناء سفاجا الكبير.

والهدف من إنشاء محطة متعددة الأغراض خدمة المنطقة الاقتصادية المثلث الذهبي، واستيعاب أكبر حاويات في العالم ليأخذ ميناء سفاجا المركز الخامس على مستوى العالم باستيعاب سفن بهذا الحجم الضخم وتصبح مصر مركزًا لوجيستيًا عالميًا طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وتبلغ مساحة المحطة ٩٠٠ ألف مترمربع ورصيف ١١٠٠ متر مربع بعمق غاطس ١٧ مترًا ليستوعب السفن العملاقة بطاقة تداول مليون حاوية سنويًا كمرحلة أولى تصل إلى ٣ ملايين حاوية واستقبال بضائع عامة تصل إلى ٧ ملايين طن.

كما تم تطوير ميناء سفاجا وصالات السفر وصالات الركاب والمخازن المغطاة التي يتم إنشاؤها بالميناء.

وإنشاء ساحة الشاحنات خارج الميناء التي تستخدم لتخزين الشاحنات والمبردات التي ترتاد الميناء لمنع التكدس أمام الميناء في شوارع المدينة لعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع المحيطة بالميناء مع توافر الخدمات كل لسائقي الشاحنات بالساحة