هروب المواطنين إلى شواطئ الإسكندرية بسبب ارتفاع درجات الحرارة

شهدت شواطئ الاسكندرية إقبالا كبيرا من المواطنين هروبا من ارتفاع درجة الحرارة، بخطوات سريعة هرول مواطني وزائري الإسكندرية إلى الشواطئ مع الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، هربا من ارتفاع درجات الحرارة الأمر الذي يزيد من ازدحام الشواطئ كون اليوم الجمعة إجازة لعدد كبير من المواطنين.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية رفع الرايات الخضراء على جميع شواطئ القطاع الشرقي، مثل ميامي والعصافرة والمندرة وسيدي بشر وغيرها.وأشارت إلى أن حالة البحر مستقرة في شواطئ شرق الإسكندرية، ما يسمح للرواد والمصطافين بنزول البحر، مع الالتزام بتعليمات عمال الأبراج والمنقذين لضمان يوم ممتع وآمن.

ووفق إدارة السياحة والمصايف، قاربت بعض شواطئ القطاع الشرقي على الامتلاء منذ الساعات الأولي لصباح اليوم، مشيرة إلى أن شواطئ الإسكندرية تظل في الصدارة من حيث أعداد المصطافين.

من جانب اخر حذرت الإدارة رواد شواطئ العجمي والقطاع الغربي عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، قائلة: «لو حضرتك رايح شواطئ العجمي بنبهك.. حالة البحر غير مستقرة وهناك ارتفاع في الأمواج والرايات المرفوعة ما بين صفراء وحمراء.. برجاء الاستماع لتعليمات رجال الإنقاذ».

وتعتبر الرايات وسيلة تحذير للمصطافين للتعبير عن حالة البحر، إذ تعني الرايات «الحمراء» عدم النزول إلى البحر نهائيًا، و«الصفراء» أن البحر متاح للنزول مع توخي الحيطة والحذر، و«الخضراء» تعني أن البحر آمن ومتاح للنزول.

كما أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعليماته لكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لرفع درجة الاستعداد لاستقبال مواطنى وزائرى الإسكندرية على الشواطئ خلال موسم الصيف، وكذلك رفع كفاءة الشواطئ والوحدات الشاطئية التى تقدم الخدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ علي الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية، وتطبيق كافة التعليمات التي وضعتها المحافظة والإدارة المركزية للسياحة والمصايف بشأن التواجد على الشواطئ وعلي رأسها الاستجابة لتعليمات فرق الإنقاذ المنتشرة علي شواطئ الإسكندرية.