ارتفاع درجات الحرارة تسبب فى نشوب حريق هائل باحد المحلات بالإسكندرية

شهدت منطقة محطة الرمل بوسط الاسكندرية حالة من الذعر والفزع اثر نشوب حريق هائل باحد محلات الاحذية المشهورة مما تسبب فى خسائر فادحة دون حدوث اصابات بشرية ،. فيما توصلت التحريات المبدئية أن الحريق بسبب ماس كهربائى اثر ارتفاع درجات الحرارة

كان اللواء خالد البراوى مدير الامن قد تلقى اخطارا من مامور قسم شرطة العطارين بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد وجود حريق بلافتة محل بشارع متفرع من شارع الغرفة التجارية بمنطقة محطة الرمل بدائرة القسم.

انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص نشوب حريق محدود بواجهة ولافتة محل أحذية رياضية شهير بالشارع المشار إليه، فيما يرجح نشوبه بسبب ماس كهربائي.

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماد النيران ومنع امتدادها إلى المحال المجاورة، وذلك دون حدوث أي إصابات أو خسائر.تم اخطار النيابة العامة التى توالت التحقيق .