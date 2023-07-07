انطلاق مهرجان الركض مع الثيران.. فيديو

انطلق مهرجان بامبلونا للركض مع الثيران في إسبانيا، إذ احتشد آلاف المحتفلين في الساحة الرئيسية للمدينة لمشاهدة هذا الحدث السنوي.

وأظهرت لقطات نشرتها قناة “الغد” اليوم الجمعة، ركض الآلاف من المواطنين الإسبان بجوار وأمام مجموعة من الثيران في الشارع وسقوط بعضهم بعد اصطدامهم بالثيران.

مهرجان بامبلونا للركض مع الثيران هو حدث سنوي يقام في مدينة بامبلونا في شمال إسبانيا، ويعتبر واحداً من أشهر المهرجانات في العالم.

يبدأ المهرجان في السادس من يوليو ويستمر لمدة ثمانية أيام، ويجذب الآلاف من الزوار من مختلف أنحاء العالم.

تتمثل فكرة المهرجان في أن الركض مع الثيران في الشوارع يعد تقليداً قديماً يعود إلى أكثر من 200 عام، ويعتبر تحدياً كبيراً للمشاركين.

إطلاق الثيران في الشوارع الضيقة

ويجري إطلاق الثيران في الشوارع الضيقة ويتبعها المشاركون الذين يحاولون الركض والابتعاد عن الثيران، ويتمتع الزوار بمشاهدة هذا الحدث المثير والمليء بالتشويق.

ومع ذلك، يتناقش كثيرون حول الأخلاقية والأمان لمثل هذا الحدث، إذ أنه يمكن أن يتسبب في إصابات خطيرة للمشاركين والثيران على حد سواء. ولقد حدثت حوادث مميتة في الماضي، مما أثار جدلاً حول إقامة هذا الحدث.

يعد مهرجان بامبلونا للركض مع الثيران حدثاً ثقافياً مهماً في إسبانيا وجذباً للزوار من جميع أنحاء العالم. وتقام في إطار المهرجان العديد من الفعاليات والأنشطة الأخرى مثل الحفلات الموسيقية والألعاب والمعارض، مما يجعله تجربة ممتعة ومثيرة للزوار.