قطع المياه عن 10 مناطق بالجيزة اليوم

كشفت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإصلاح كسر مفاجىء بخط المياه قطر 1600 مم الواقع بشارع الأقصر بمنطقة الوراق.

قطع المياه لمدة 8 ساعات

وتابعت المحافظة إلى أن الأمر سوف يتطلب قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه لمدة (8) ساعات من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة الموافق 7 / 7 / 2023 وحتى الساعة السادسة صباح يوم غد السبت الموافق 8 / 7 /2023.

وأكدت محافظة الجيزة بأن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي: منطقة القومية العربية - بنى محمد - عزبة المفتى - بشتيل البلد - بشتيل لعبة - منطقة المنيرة الشرقية - المنيرة الغربية - شارع المطار ومتفرعاته - وراق العرب - مدينة الأمل.

سرعة الانتهاء من الأعمال المحددة

فيما كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من الأعمال المحددة خلال المواعيد المحددة لها لضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

وقد شدد محافظ الجيزة علي رؤساء أحياء امبابة والمنيرة الغربية بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة اي معوقات ورد الشي لأصله عقب الانتهاء من الأعمال علي أكمل وجه.

ونوهت محافظة الجيزة بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي سوف تقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.