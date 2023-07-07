شروط التقديم على المعهد الفني للتمريض التابع للأوقاف

كشفت وزارة الأوقاف، عن قبول دفعة جديدة للعام الدراسي 2023 – 2024 م بالمعهد الفني للتمريض بنات نظام الخمس سنوات التابع لمستشفى الدعاة للحاصلات على الشهادة الإعدادية العامة الحديثة أو ما يعادلها.

وننشر أبرز الأوراق المطلوبة للتقديم للمعهد الفني للتمريض التابع لمستشفى الدعاة، وفقا لما كشفته وزارة الأوقاف في بيان لها.

الأوراق المطلوبة للتقديم على المعهد الفني للتمريض

معهد التمريض

يتم التقديم على المعهد الفني للتمريض عن طريق شراء كراسة القبول بسعر 1200 جنيه فقط وقدره ألف ومائتان جنيه شاملة جميع الاختبارات والكشوفات والأشعات والتحاليل ورسم القلب.

وتأتي الأوراق المطلوبة للتقديم كما يلي وفق وزارة الأوقاف:

1- صورة من شهادة الميلاد كمبيوتر

2- شهادة حسن سير وسلوك بالدمغة

3- عدد 8 صور حديثة 4×6

4- صورة بطاقة ولي الأمر

5- إيصال كهرباء حديث على نفس العنوان.

6-أصل شهادة الإعدادية العامة الحديثة أو ما يعادلها للاطلاع وصورة منها، بيان نجاح للصف السادس الابتدائي والصف الأول والصف الثاني والصف الثالث الإعدادي.

وفي حال اجتياز الاختبارات الشفوية، يتم إحضار أصول الشهادات مع فيش وتشبيه لولي الأمر باسم المعهد الفني للتمريض – مستشفى الدعاة – وزارة الأوقاف، مع إيصال سداد المصروفات.

التمريض

شروط القبول في معهد التمريض بمستشفى الدعاة التابع لوزارة الأوقاف

- الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها مع دراسة اللغة الإنجليزية كـ لغة أولى أو الثانية.

- الالتزام في القبول بالمجاميع الأعلى أولاً على أن تكون الأولوية لمحافظة القاهرة.

- التعهد بالتفرغ للدراسة بموجب إقرار من الطالبة مصدق عليه من ولي الأمر.

- تكون المتقدمة من أبناء نفس المحافظة، التى حصلت منها على الشهادة.

- اجتياز اختبار القدرات، وكشف الهيئة، والاختبار الشخصي والكشف الطبي.

- ألا تكون الطالبة متزوجة ولا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة.

- المتقدمة تكون مصرية الجنسية حسنة السير والسلوك.

- الأعداد بالفصل الواحد، تتراوح ما بين 20 لـ 25 طالبة.

اختبارات القدرات في معهد التمريض بمستشفى الدعاة

ويكون اختبار القدرات في معهد التمريض بمستشفى الدعاة تحريري وشفوى من خلال كشف الهيئة، ويشمل اختبار لغة العربية، اختبار لغة الإنجليزية، والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي، ويجب ألا تقل درجة المقبولين عن 70% من درجة كل مادة.

كشف الهيئة في معهد التمريض بمستشفى الدعاة

ويشمل كشف هيئة معهد التمريض بمستشفى الدعاة ، الاختبار النفسي بواسطة أخصائي أمراض نفسية، قوة الملاحظة، اللباقة في الحديث، سرعة الاستجابة ورد الفعل، مهارات التواصل، المعلومات العامة، الخلو من العيوب الخلقية، التي تؤثر على العمل، المظهر العام، سلامة النطق، التناسق بين الطول والوزن.

الكشف الطبي في معهد التمريض بمستشفى الدعاة

ويتم الكشف الطبي بواسطة القوميسون الطبي بالمستشفى، التي حددتها وزارة الصحة ومستشفى الدعاة، وهم كالأتي “كشف رمد، كشف باطنه، كشف أنف وحنجرة، كشف عظام، ورسم القلب”.