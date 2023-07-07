استخدامات السوائل الأيونية في توفير الطاقة (فيديو)

كشف الدكتور شريف زين العابدين عميد معهد بحوث تكنولوجيا المواد المتقدمة، تفاصيل استخدامات السوائل الأيونية في توفير الطاقة.

وقال إنه حصل على جائزة الدولة التقديرية، مؤكدًا أنها أعلى تكريم من الدولة للعلماء والباحثين، وهي شرف كبير له، إذ كانت من الأمور التي كان يطمح إليها.

وأضاف خلال حوارة مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الجمعة، أنه حصل على جائزة الدولة التشجيعية من قبل، وكان ذلك في عام 2009، وجائزة الدولة للتفوق العلمي في عام 2016، أما جائزة الدولة التقديرية، فقد توجت مشواره العلمي والمهني وشجعته على الاستمرار في العطاء.

جهود المعهد في الوصول إلى مواد عالية القدرة وصديقة للبيئة وموفرة الطاقة باستخدام السوائل الأيونية

وأشار إلى جهوده وجهود المعهد في الوصول إلى مواد عالية القدرة وصديقة للبيئة وموفرة الطاقة باستخدام السوائل الأيونية، قائلا: “أعمل على السوائل الأيونية منذ عام 2000، وهي عبارة عن أملاح، لكنها سائلة، وغيرت في مجال الكيمياء، وأتاحت في الكيمياء الكهربائية الكثير من المزايا، حيث وفرت الطاقة، وكان المستحيل عمل طلاء بالمواد النشطة والصوديوم والليثيوم إلا في درجات حرارة عالية، لكن السوائل الأيونية اتاحت هذا الأمر في درجة حرارة الغرفة”.