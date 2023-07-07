ضبط 17 كيلو هيروين خلال حملات مكبرة لمواجهة تجار السموم

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، كمية من مخدر الهيروين وزنت 17,483 كيلو جرام في حملات مكبرة شنتها اليوم الجمعة، بجميع مديريات الأمن، لضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء والمخدرات، لإحكام السيطرة الأمنية وتم القبض على 361 متهما واتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة.

ضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.