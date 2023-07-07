مبادرة جمّل بلدك حولت كفر الشيخ لمعرض مفتوح (فيديو)

يوجد العديد من المبادرات المجتمعية التي تهدف إلى تجميل البيئة وتحسين المظهر ومن بينهم، مبادرة “جمل بلدك” التي أطلقتها جامعة كفر الشيخ.

وقالت الدكتورة أماني شاكر نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الجمعة، إن الجامعة تتعاون بشكل مثمر مع المحافظة، من أجل تذليل عقبات كثيرة داخل وخارج الجامعة، موضحة أن مبادرة جمل بلدك وتستهدف تصميم الجداريات المتعددة وتزيين الأشجار وتحسين الصورة البصرية ورسم الجداريات بالشوارع وجدران المدارس والمصالح الحكومية.

مبادرة جمل بلدك تهدف إلى نشر الوعي الجمالي

وأوضحت أن مبادرة جمل بلدك تهدف إلى نشر الوعي الجمالي والفني والحضاري من خلال تجميل الشوارع والميادين والجدران بكل أرجاء المحافظة، وكانت الفكرة في عام 2017 عندما طلبت من الطلاب نشر الجمال الفني في الشوارع، ولكن كان هناك خوف ورعب لأن أكثر الطالبات بنات.

وتابعت: “فوجئنا بالاحترام وردود الفعل الإيجابية، وجاءتنا دعوات من مدن أخرى مثل بلطيم من أجمل تجميل الشوارع، فطلبنا توفير الخامات، وعلمنا الطلاب كيفية ترشيد الاستهلاك”.

وأشارت إلى أن أغلب شغل مبادرة جمل بلدك يعتبر بانوراما، تشعر كأنه معرض مفتوح مضيفة: “اكتشفنا مواهب لم نكن نشعر بها، وبخاصة أن كفر الشيخ بها حضارة فرعونية وفن إسلامي وفن قبطي، بالإضافة إلى الفن المعاصر واستشراف المستقبل، والطلاب عُرض عليهم أعمال كثيرة من ديكورات المنازل والمحال، المحال المجاورة والمؤسسات كانت بتضايفهم وبتجيب لهم أكل ومشروبات، ولم نكن نتوقع هذا الأمر”.