أسعار العملات العربية في مصر اليوم الجمعة

شهدت أسعار العملات العربية حالة من الاستقرار في البنوك العاملة في مصر على مدار تعاملات الأسبوع.

أسعار العملات العربية اليوم

وننشر حركة بيع وشراء العملات العربية أمام الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة 7 يوليو 2023 وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي والأهلي ومصر.

أسعار العملات العربية

الدينار الكويتي يسجل 100.39 جنيه.

وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات اليوم الجمعة في البنك الأهلي كالآتي:

انخفض سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات الجمعة أعلى العملات العربية سعرا 100.14جنيه للشراء و 100.39جنيه للبيع .

واستقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي عند 8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي نحو 8.38جنيه للشراء و8.39جنيه للبيع

أسعار العملات العربية في بنك مصر

وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات الجمعة في بنك مصر :بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات الجمعة أعلى العملات العربية سعرا 100.14جنيه للشراء و 100.39جنيه للبيع .

سعر الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات الجمعة فى بنك مصر نحو 8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات الجمعة فى بنك مصر نحو 8.38جنيه للشراء و8.39جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية في البنك المركزي

وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات الجمعة في البنك المركزي وفقا لآخر تحديث:

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات الجمعة أعلى العملات العربية سعرا نحو 100.32جنيه للشراء و 100.76جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك المركزي نحو 8.21 جنيه للشراء و8.25جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإمارات

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الجمعة فى البنك المركزي نحو 8.39جنيه للشراء و8.43جنيه للبيع.

العملات العربية الأعلى عالميًا

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لآخر حسب آلية العرض والطلب، ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الأخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.