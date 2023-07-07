عالم مصري يشارك في حل لغز مرض الروماتويد.. فيديو

مرض الروماتويد هو مرض التهابي مزمن يؤثر على المفاصل والأنسجة المحيطة بها، ويمكن أن يؤثر على أجزاء أخرى من الجسم، مثل الرئة والقلب والجلد. يعتبر مرض الروماتويد من الأمراض الروماتيزمية الأكثر شيوعاً، وتشير التقديرات إلى أن نحو 1% من البالغين في جميع أنحاء العالم يعانون من هذا المرض.

كشف الدكتور شادي يونس باحث ومحاضر في قسم المناعة بجامعة ستانفورد الأمريكية، تفاصيل مشاركته في بحث اكتشف نوعا جديدا من الخلايا المناعية البشرية وقد يفسر الإصابة بمرض الروماتويد لدى غالبية المرضى.

وقال يونس، خلال لقاء مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الجمعة، إن مرض الروماتويد مناعي، أي أن الجهاز المناعي يتعرض لخلل، وبالتالي يبدأ في مهاجمة الجسم بدلًا من الدفاع عنه ضد الاجسام الخارجية.

وأضاف أن المرض يظهر في شكل التهابات، ويبدأ في المفاصل، وقد ينتقل إلى أجزاء أخرى من الجسم في مراحل متأخرة إلى عضلة القلب وقد يؤثر على الرئة أو العين، وهنا تكمن خطورة المرض.

وأكد أن مرض الروماتيد مثل بقية أمراض المناعة الذاتية لا تعتبر أسباب ظهورها معروفة، فعندما يظهر المرض، يجري التعامل مع الأعراض، كما أنّ نسبة انتشار المرض كبيرة جدا، وتقدر بما يتراوح بين 1% إلى 2% على مستوى العالم.

وأشار إلى أنه مرض مزمن، أي أنه يلازم المرضى سنوات طويلة، وبالتالي تكون تكلفته العلاجية عالية جدا، وهو ما يسبب مشكلات كبيرة للمرض.

الجديد عن مرض الروماتويد في البحث

وعن الجديد في البحث الذي نشروه مؤخرا، أكد أنه يعتمد بشكل أساسي على التطور الكبير الذي حدث في آليات البحث العلمي، فكل فترة يشهد البحث العلمي تكنولوجيا جديدة تساعدنا على فهم ما ندرسه، ومنذ سنوات ظهرت إحدى التقنيات التي تمكننا من فحص التغيرات الجينية التي تحدث في كل خلية على حدة.

وتابع: “يمكننا عزل الخلايا الموجودة في الدم أو الأنسجة ونفحص كل خلية وندرس المستقبلات واتجاهات نشاط الخلية، وبخاصة أن كل خلية لديها وظيفة متخصصة، ومازلنا في مرحلة البحث العلمي إلى مرحلة التطبيق وفقا للإجراءات المحددة، وفي حال توصلنا إلى آلية تمكننا من عزل أو تثبيط هذه الخلية، فإن العائد سيكون على جميع المرضى في العالم، ونأمل خلال 3 أو 4 سنوات نتوصل إلى اكتشاف أكثر دقة فيما يتعلق بكيفية استهداف الخلايا”.

وأوضح، أن مرض التهاب المفاصل له مسببات كثيرة ليست من ضمنها المناعة الذاتية، وبالتالي فإنه مختلف عن مرض الروماتويد.