الجمعة 07 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

حبس 3 متهمين بحوزتهم 8 كيلو من مخدر الحشيش

مخدر الحشيش
مخدر الحشيش

أمرت نيابة السلام، بحبس 3 متهمين بحيازة نحو 5 كيلو من مخدر الحشيش، و3 كيلو من مخدر الاستروكس في مدينة السلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة باستكمال التحقيقات في الواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ( 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة السلام أول، وكذا دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وعثر بحوزتهم على (كمية من مخدر الحشيش وزنت ٥ كيلو جرام - كمية من مخدر الاستروكس وزنت ٣ كيلو جرام - مبلغ مالى - 5 هواتف محمولة)، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وترويجها .

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهم والسيارة والدراجة النارية لتسهيل تحركاتهم.

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