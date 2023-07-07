سيمون في ساقية الصاوي قريباً.. اعرف السبب

انتهت الفنانة سيمون من البروفات الأولي لحفلها الجديد في ساقية الصاوي، حيث تحيي حفلاً جماهيرياً كبيراً في ساقية الصاوي، وذلك يوم 22 من شهر يوليو الحالي، ضمن حفلات موسم الصيف 2023.

اختارت الفنانة سيمون باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة، لتقديمها في الحفل ،كما يحمل الحفل عددًا من المفاجآت السعيدة.

أعلنت الجهة المنظمة لحفل سيمون عن أسعار التذاكر في ساقية الصاوي، حيث تمثلت في فئة واحدة، بلغ سعرها 150 جنيها مصريا.

وشاركت سيمون جمهورها من خلال نشرها بوست عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لترويج لحفلها قائلة:" يالا بينا بقي، أجمل حفلة يوم السبت 22/7 في أجمل ساقية الصاوي نفرح ونغني في الأوبن إير يالا احجزوا بسرعة".

ويذكر أن كرمت دار الأوبرا الفنانة سيمون ، وعبرت عن سعادتها قائلة:" انبسطت أنهم أطلقوا عليا أيقونة الجيل وأعتبره تتويجا لمشواري، وليا الشرف وأتمنى تقديم سيرة فاتن حمامة".

ومن المعروف أن الفنانة سيمون، طرحت مؤخرا، أغنية أتغير عشاني، ضمن أحداث فيلم بدلة وفستان، وهي من كلمات روماني سعد، وألحان آن فريد، وتوزيع شادي فكري.

وجاءت كلمات أغنية اتغير عشاني كالتالي: اتغير عشاني لو تقدر وأنا عشانك هتغير، كن أجمل علشاني، وأنا علشانك هحلو أكتر، الحب روح حلوة تدور في الحياة على روح تكون شبهها في ضلمة تكون نجاة، وأحبك محبة لا تزول ولا تتغير ولو اتغيرنا حبة نرجع بمحبة أكبر.