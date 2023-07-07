حبس تشكيل عصابي لسرقة الهواتف بأسلوب الخطف

قررت نيابة المرج، إحالة عاطلين للمحاكمة أمام محكمة الجنح، كونا تشكيلا عصابيا لسرقة هواتف المحمول.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة القليوبية، حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية– ملك وقيادة أحدهما" بحوزتهما 4 هواتف محمولة "مجهولين المصدر".

سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف"

وبمناقشة قوات الأمن لهما عن مصدر الهواتف المحمولة اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف"، باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما، وأقرا بأن الهواتف المضبوطة بحوزتهما من متحصلات 4 وقائع سرقة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف واتهموهما بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.