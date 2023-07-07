القبض على عاطل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن نشاط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة، بعدة مناطق في الجيزة، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها بين عملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.

اتجار عاطل سابق اتهامه في عدة قضايا بالمواد المخدرة

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة تفيد باتجار عاطل سابق اتهامه في عدة قضايا، بالمواد المخدرة وتنقله بدراجة بخارية بين عملائه لترويج بضاعته بينهم.

تم إعداد كمين للمتهم عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من الحشيش معدة للبيع، بالإضافة إلى هاتف يستخدمه في التواصل مع عملائه ومبلغ مالي من متحصلات ترويج المخدر.

اعترف المتهم أمام رجال المباحث بالاتجار بالمواد المخدرة، وأرشد عن مصدر الحصول على المخدر، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.