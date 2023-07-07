عادل عبدالرحمن: من الصعب أن يفرط الأهلي في الشناوي

أكد عادل عبدالرحمن نجم النادي الأهلي السابق، أن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحت منظار العديد من الأندية الخليجية، ولكن الأهم "ماذا سيفعل مسئولو النادي لمقاومة تلك العروض؟".

وقال عبدالرحمن في تصريحات تليفزيونية: "محمد عبدالمنعم لديه عرض جيد جدًا في أوروبا، لكن المشكلة في الوقت الحالي النادي الأهلي يستعد للموسم المقبل، وهناك أعمدة رئيسية في الفريق وصل لها عروض".

وأضاف: "الأهلي وافق على رحيل حمدي فتحي، في ظل امتلاكه لأكثر من بديل وهناك لاعبين آخرين قادمين لتدعيم الفريق، لكن الأهلي يخوض العديد من البطولات، ويحتاج للاعبين كثيرين، وكولر واجه أزمة في تجهيز اللاعبين بعد كأس العالم للأندية وتراجع المرود البدني والفني لبعض الأسماء". وأكمل: "من الصعب التفريط في محمد الشناوي، ولا أوافق على رحيله ن النادي، نحتاج لحارس كبير بقيمة الشناوي في صفوف النادي الأهلي، في الوقت الحالي من الصعب التفريط لكن في الموسم بعد القادم قد يتم تجهيز البديل ووقتها يتم الموافقة".

نجم الأهلي السابق: رحيل عبد المنعم للإحتراف مستبعد

وزاد: "كذلك، من الصعب التفريط في عبدالمنعم، وهو المدافع الأساسي ونبحث عن أي لاعب آخر بجواره سواء رامي ربيعة أو ياسر إبراهيم أو محمود متولي، وأي لاعب آخر لن يستطيع تعويض عبدالمنعم، إلا لو التعاقد مع مدافع من أمريكا الجنوبية والذين يستطيعوا التأقلم مع أجواء الكرة المصرية والعربية سريعًا مثلما سبق وفعلت خلال وجودي في السعودية".

وختم: "قمت باستقدام لاعب برازيلي في الباطن السعودي بـ30 ألف دولار، وتم بيعه بـ3 مليون دولار لنادٍ آخر في السعودية، السوق اللاتيني ليس غالٍ، عكس إفريقيا الذي أصبح الخيار الاول بالنسبة لهم اللعب في أوروبا".