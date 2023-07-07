هبوط اضطراري لطائرة مصرية في كازاخستان بسبب إنذار كاذب بوجود حريق

صرح مصدر مسؤول بسلطة الطيران المدني بأن طائرة تابعة لاحدى شركات الطيران المصريه الخاصه رد سى وهى من طراز البوينج 737/800 قد هبطت اضطراريًا يوم الخميس الموافق 6 يوليو 2023 بمطار أكتوبي بكازاخستان نتيجة إنذار كاذب بجهاز الحريق الخاص بالطائرة بمخازن الحقائب.



وافاد المصدر ان الطائرة كانت متجهة من مطار شرم الشيخ إلى مطار نور سلطان بكازاخستان و بعد الإقلاع بحوالى ثلاث ساعات ونصف ، انطلقت تحذيرات الإنذار والتى تفيد بوجود حريق فى مخازن الأمتعة بالطائرة، و على الفور تم التعامل مع هذا الإنذار على أنه حقيقى وتم اتباع جميع قواعد السلامة الجوية المعمول بها دوليًا والتى تطلب اطفاء الحريق و الهبوط فى أقرب مطار.



واكد المصدر بأن قائد الطائرة والطيار المساعد قاموا بتفعيل نظام إطفاء الحريق وتوقفت جميع تحذيرات الإنذار على الطائرة وتم اختيار اقرب مطار للهبوط وهو مطار أكتوبي بكازاخستان وهبطت الطائرة بسلام وذلك حرصًا على سلامة الركاب والطائره ، ووفقًا للمعايير الدولية التى تنص عليها المنظمة الدوليه للطيران المدني.



هذا وقد تم إنزال جميع الركاب واخلاء مخازن الأمتعة من الحقائب، كما قام المهندس المرافق للرحلة بتطبيق كافة اجراءات الصيانة والسلامة مع قوات الإطفاء التابعة للمطار والذين قاموا بفحص ومعاينة الطائرة، حيث تبين وجود عطل بجهاز الحريق بكابينة القيادة وتم التأكد من عدم وجود أى أثار لحريق أو دخان فى أى من مخازن الأمتعة وأنه إنذار كاذب،.



ومن جانبها راجعت سلطات المطار كافه الاجراءات التى تمت من قبل الشركه وتم التصريح لها بالاقلاع مرة أخرى بعد التأكد من تطبيق كافة المعايير الدولية للصيانه والسلامة الجويه واستكملت الطائره رحلتها الى مطار نور سلطان بكازاخستان .