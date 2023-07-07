تريزيجيه: جوزيه قال لي أنت أفضل ناشئ دربته في حياتي

كشف محمود حسن تريزيجيه جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي طرابزون سبور التركي ومنتخب مصر، ولاعب النادي الأهلي السابق بعض من معاناته في صفوف المارد الاحمر، والحديث الذي دار بينه وبين مانويل جوزية المدرب الأسابق للقلعة الحمراء.

عانى محمود حسن تريزيجه بشكل كبير في صفوف قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء، ورغم ذلك أكد اللاعب انه لن يلعب في مصر سوى للنادي الأهلى.

تريزيجيه يكشف الحوار بينه وبين جوزية

وقال محمود حسن تريزيجيه أنه لم يلعب أي مباراة مع مانويل جوزية المدرب الأسابق للنادي الاهلي، لكنه تدرب تحت قيادته وكان سعيد بي للغاية، وكان السبب في عدم ظهوري معه في المباريات هو أن البرتغالي لا يحب أن يصعد أي ناشئ من قطاع الأهلي.

وتابع تريزيجيه: "جوزيه قال لي أنت أحسن ناشئ دربته في حياتي وهتبقي أفضل لاعب في مصر مستقبلًا، وكانت أولى مبارياتي مع النادي تحت قيادة الكابتن حسام البدري أمام نادي الزمالك في دوري أبطال إفريقيا".

أشار تريزيجيه إلى ان المدرب حسام البدري أبلغه حينها أن دخوله لقائمة الفريق الأول في البطولات الأفريقيه سيتأخر، وذلك بسبب لاعب كبير يقترب من التوقيع الرسمي للنادي، لكن بسبب تأخر طائرة سعد سمير وشهاب الدين احمد دخلت للقائمة حينها وكانت عن طريق الصدفه.

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