إصابة شخصين في حادث تصادم على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي

أصيب شخصان جراء تصادم دراجة بخارية بدون لوحات معدنية بتروسيكل؛ على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي، وتم نقلهم لمجمع الإسماعيلية الطبي.

تعود التفاصيل عندما تلقى اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، إخطارا من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة برئاسة اللواء هنري إبراهيم معاون مكتب المحافظ للشبكة الوطنية، بإصابة شخصان يدعون: كمال محمد عبدالله 41 عاما مصاب اشتباه كسر بالساق اليسرى اشتباه ما بعد الارتجاج، محمد أحمد محمد 18 عاما، يقيمون بمركز ومدينة أبو صوير في الإسماعيلية مصاب كسر مضاعف بالساق الأيسر وجرح قطعة 7 سم بالذقن؛ وذالك جراء تصادم دراجة بخارية بدون لوحات معدنية مع تروسيكل على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي نطاق مدينة أبوصوير أمام وحدة المرور، وتم نقلهم لمستشفى المجتمع الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية لتلقيهم العلاج اللازم.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارتين إسعاف لمكان الحادث لنقل المصابين لمجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية لتلقيهم العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابين حول ملابسات الحادث.



