الجمعة 07 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

انعقاد الاجتماع الدوري لآلية المتابعة والتشاور السياسي بين مصر والسعودية

بوابة الوفد الإلكترونية

 عقد اليوم بمقر وزارة الخارجية الاجتماع الدوري لآلية المتابعة والتشاور السياسي بين مصر والسعودية، إذ رأس الجانب المصري السفير علاء موسى، مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، في حين رأس وفد المملكة العربية السعودية السفير د. سامي الصالح، مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية.

 

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 تناولت الاجتماعات بالبحث والنقاش مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، وذلك في إطار حرصهما على تنسيق مواقفهما وتبادل الرؤى فيما بينهما تجاه تلك القضايا، بما يصب في صالح الدولتين والمنطقة.

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