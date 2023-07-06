مناشدة للرئيس السيسي لتنظيم يوم للاحتفال بعيد الأب.. فيديو

ناشد ياسر التركي، صاحب دعوى بالقضاء الإداري لتخصيص يوم لعيد الأب، وزيرة التضامن ومجلس الوزراء والرئيس عبدالفتاح السيسي بتخصيص يوم لعيد الأب كشيء معنوي.

وقال التركي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يذاع على قناة “الحدث اليوم” الخميس، أن الأب يريد أن يفرح ولا يريد أي هدايا، موضحًا أن العالم كله يحتفل بعيد الأب ماعدا مصر.

كما ناشد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك وعضو مجلس النواب، بحضور جلسات النظر في الدعوى أمام القضاء، موضحًا أنه في حال فشل الدعوى الأولى، سيتم رفع دعوى أخرى، وجرى تداول ردود فعل واسعة حول هذه القضية، ويدعو ياسر التركي إلى عدم التراجع عن هذه القضية.

حجز الدعوى القضائية

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حجز دعوى بتخصيص يوم للاحتفال بعيد الأب، لجلسة يوم 9 يوليو المقبل للنطق بالحكم.

أقام ياسر محمد عبدالوهاب وشهرته ياسر التركي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اختصم فيها رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي للمطالبة بتحديد يوم لعيد الأب في مصر، وحملت رقم 48764 لسنه 77 ق.

وقال ياسر التركي في دعواه إن عيد الأب هو يوم عالمي تحتفل فيه معظم الدول بهذه المناسبة إلا أنه لا يوجد في مصر أي اهتمام بهذا اليوم على الرغم من أهميته على المستوى الاجتماعي للأسرة.

وأضاف ياسر التركي: أطالب بتحديد يوم للاحتفال بعيد الأب منذ عام 2015 وطرقت كل الأبواب والجهات المعنية وعلى الرغم من القبول والتأييد من هذه الجهات إلا أنه حتى الآن لم يصدر قرار بتحديد يوم لعيد الأب في مصر وهو ما دعاني لرفع هذه الدعوى.

احتفال العالم بعيد الأب

يحتفل العالم بعيد الأب في مجموعة واسعة من الثقافات والدول، ويختلف تاريخ الاحتفال بعيد الأب في بعض الدول، إذ يُحتفل به في الولايات المتحدة وكندا في الأحد الثالث من يونيو، في حين يتم الاحتفال به في البرازيل في الأحد الثاني من أغسطس. وفي أستراليا ونيوزيلندا يجري الاحتفال به في الأحد الأول من سبتمبر، بينما يُحتفل به في بعض الدول الأوروبية في الأحد الثاني من يونيو.

ويحتفل العديد من الأشخاص بعيد الأب بإهداء الهدايا والبطاقات التهنئة والزيارات العائلية. ويتم تكريم الآباء والأجداد والأشخاص الذين يؤدون دور الأب في العائلة والمجتمع. وتُقام فعاليات وأنشطة مختلفة في بعض الدول بهدف إظهار التقدير والاحترام للآباء والأشخاص الذين يعتبرون بمثابة الأباء بالنسبة للأطفال.