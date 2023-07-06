محمد صلاح أمام البحر في عطلته الصيفية

نشر النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، صورة جديدة له، عبر حسابه الشخصي “إنستجرام”.

وظهر محمد صلاح أمام البحر خلال عطلته الصيفية، حيث نالت الصور إعجاب متابعيه.

وأكدت تقارير صحفية إنجليزية، في الساعات الأخيرة وجود منافسة بين النصر والهلال السعوديين لضم محمد صلاح، خلال الصيف الحالي.

ويعد النصر والهلال الناديان اللذان أبديا اهتماما كبيرا بمحمد صلاح.

وشددت التقارير، على أن محمد صلاح قد ينضم إلى الدوري السعودي مستقبلا، لكن انتقاله إلى النصر أو الهلال هذا الصيف مستبعد، خاصة أن صلاح أهم لاعب في صفوف ليفربول، ولا يريد الريدز وكلوب خسارته.

كما أن محمد صلاح وقع عقدًا جديدًا مع ليفرول العام الماضي ولا يزال في قمة مستواه، إذ خاض 51 مباراة بقميص الريدز الموسم المنصرم سجل 30 هدفًا.