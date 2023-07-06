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الخميس 06 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

العثور على جثمان تاجر بالغربية.. خسر حياته ثمنًا لسداد الدين

حملة أمنية
حملة أمنية

 تلقى مركز شرطة قطور بمديرية أمن الغربية، بلاغًا بالعثور على جثة تاجر مفروشات، مقيم بالبحيرة، له معلومات جنائية، بإحدى المجارى المائية بدائرة المركز، تم انتشال الجثمان وجرى تكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.  
 

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 أسفرت جهود فريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية عن أن وراء ارتكاب الواقعة خمسة أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركزى شرطة طنطا والمحلة.


 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 4 متهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لقيام المجنى عليه بالاستدانة من اثنين منهم وتهرب من السداد، وعلى إثر ذلك قام أحد المتهمين باستدراجه إلى محافظة الإسكندرية بزعم تسليمه بضائع "مفروشات" ولدى وصوله قام باقى المتهمين باصطحابه عنوة داخل سيارة أحدهم،" تم ضبطها" والتوجه به لمسكن خاص باثنين من المتهمين كائن بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية واحتجازه به.

 كما أضافوا بقيام المجنى عليه بمماطلتهم فى سداد المديونية ولدى اكتشافهم مماطلته تناوبوا التعدى عليه بالضرب حتى فوجئوا بوفاته فقاموا بنقل جثته بالسيارة المضبوطة والتخلص منها بمحل العثور.


 تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويجرى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب. 


 

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