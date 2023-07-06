أرسنال يعلن رحيل تشاكا إلى باير ليفركوزن

انتقل السويسري جرانيت تشاكا لاعب نادي أرسنال الإنجليزي إلى صفوف بايرن ليفركوزن الألماني وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

نادي أرسنال أعلن في بيان رسمي مساء اليوم الخميس، انتقال جرانيت تشاكا إلى صفوف بايرن ليفركوزن.

وانضم تشاكا لنادي أرسنال في مايو 2016 وخاض 297 مباراة في جميع المسابقات وسجل 23 هدفًا وصنع 29 هدفًا.

وساهم تشاكا مع ارسنال في التتويج مرتين بكأس الاتحاد الإنجليزي، كما توج بدرع الاتحاد الإنجليزي مرتين خلال فترة وجوده مع النادي.

أرتيتا يودع تشاكا

ومن جانبه علق ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال على رحيل تشاكا قائلا "نحن نقول وداعا للاعب رائع وشخص نحبه جميعا، لقد كانت رحلة رائعة معه وقد قدم كل شيء لهذا النادي، سيخبرك التأثير الذي أحدثه جرانيت على زملائه في الفريق وزملائه في النادي عن مدى شعبيته".

وأضاف:"لا يمكننا أن نشكر جرانيت بما يكفي على خدمته ومساهمته في هذا النادي على مر السنين، نتمنى له وعائلته كل التوفيق في الخطوة التالية من حياتهم".

