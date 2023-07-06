عاجل
فتح نوافذ السيارة خطر على حياتك.. طبيبة أورام تحذر من قنبلة موقوتة السهر يسبب الموت المبكر في هذه الحالة.. احذروا متلازمة البومة الليلية فقدان الوزن السريع وأمراض الكبد القاتلة.. أطباء يكشفون علاقة صادمة
الخميس 06 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

رئيس وزراء بريطانيا يسعى لإلغاء ضريبة السياحة على زوار لندن

ريشي سوناك
ريشي سوناك

يسعى رئيس الوزراء البريطاني، "ريشي سوناك"، لإلغاء ضريبة السياحة على زوار لندن لزيادة مبيعاتها لزوارها، حسبما أفادت صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.

وقالت الصحيفة في تعليق اليوم الخميس، إنها تعلم كما يعلم الجميع أن "ضريبة السياحة" كانت بمثابة ضربة قوية لقطاعي التجزئة والضيافة الرائدين عالميًا في لندن، لكنها ألحقت كذلك أضرارًا جسيمة بمؤسسات البلاد الثقافية.

txt

وزير البيئة البريطاني يُوجه انتقادات حادة لحكومة سوناك بعد استقالته

txt

سوناك يُحاول استعادة علاقات بريطانيا مع الصين سرياً

وتابعت "لهذا السبب فإن دار الأوبرا الملكية ومسرح شكسبير (جلوب) ومسرح لندن رفعت أصواتها جميعًا للمُطالبة بإعادة الوضع كما كانت عليه دون ضريبة القيمة المضافة للزوار الأجانب، مُحذرين من أن الضريبة مثبطة للسياح".

وأضافت الصحيفة أنه يجب على سوناك الاعتراف بخطئه وإلغاء القرار الذي اتخذه كوزير الخزانة والسماح للندن بالمنافسة على قدم المساواة مع باريس وميلانو وبرشلونة. 

وأكملت أنه بالنسبة للوظائف والنمو ومكانة العاصمة كأفضل مدينة للزيارة في العالم، يجب على رئيس الوزراء أن يقلص خسائره ويعيد التسوق كما كان معفيًا من الضرائب.

من ناحية أخرى، استقال وزير البيئة البريطاني، زاك غولد سميث ، المُقرب من رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، اليوم الجمعة، مُتهمًا حكومة سوناك باللا مبالاة تجاه قضايا المناخ.

وقال غولد سميث إن رئيس الوزراء ريشي سوناك "ببساطة غير مهتم بالبيئة"، كما كتب في خطاب استقالته، الذي نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، إن "لا مبالاة الحكومة في مواجهة التحدي الأكبر الذي يقف أمامنا، يجعل الاستمرار في أداء دوري الحالي غير مقبول".

وأضاف أن بريطانيا "خرجت بشكل واضح من المسرح العالمي، وفقدنا موقعنا القيادي في مجال المناخ والبيئة".

وينتمي غولدسميث وسوناك وجونسون إلى حزب المحافظين الحاكم، حيث ينشط غولدسميث البالغ من العُمر 48 عامًا، مُنذ فترة طويلة في مجال الحفاظ على البيئة، كما عينه جونسون قبل أن يستقيل، في مجلس اللوردات غير المنتخب في البرلمان.

مواد متعلقة

وزير البيئة البريطاني يُوجه انتقادات حادة لحكومة سوناك بعد استقالته

سوناك يُحاول استعادة علاقات بريطانيا مع الصين سرياً

اتهام سوناك بمحاولة التستر على تصرفات الوزراء أثناء تفشي وباء كورونا

سوناك يزور واشنطن لإجراء محادثات مع بايدن

زيلينسكي يبحث مع سوناك الأحداث الدولية الأخيرة
الجريدة الورقية