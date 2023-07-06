رئيس وزراء بريطانيا يسعى لإلغاء ضريبة السياحة على زوار لندن

يسعى رئيس الوزراء البريطاني، "ريشي سوناك"، لإلغاء ضريبة السياحة على زوار لندن لزيادة مبيعاتها لزوارها، حسبما أفادت صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.

وقالت الصحيفة في تعليق اليوم الخميس، إنها تعلم كما يعلم الجميع أن "ضريبة السياحة" كانت بمثابة ضربة قوية لقطاعي التجزئة والضيافة الرائدين عالميًا في لندن، لكنها ألحقت كذلك أضرارًا جسيمة بمؤسسات البلاد الثقافية.

وتابعت "لهذا السبب فإن دار الأوبرا الملكية ومسرح شكسبير (جلوب) ومسرح لندن رفعت أصواتها جميعًا للمُطالبة بإعادة الوضع كما كانت عليه دون ضريبة القيمة المضافة للزوار الأجانب، مُحذرين من أن الضريبة مثبطة للسياح".

وأضافت الصحيفة أنه يجب على سوناك الاعتراف بخطئه وإلغاء القرار الذي اتخذه كوزير الخزانة والسماح للندن بالمنافسة على قدم المساواة مع باريس وميلانو وبرشلونة.

وأكملت أنه بالنسبة للوظائف والنمو ومكانة العاصمة كأفضل مدينة للزيارة في العالم، يجب على رئيس الوزراء أن يقلص خسائره ويعيد التسوق كما كان معفيًا من الضرائب.

من ناحية أخرى، استقال وزير البيئة البريطاني، زاك غولد سميث ، المُقرب من رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، اليوم الجمعة، مُتهمًا حكومة سوناك باللا مبالاة تجاه قضايا المناخ.

وقال غولد سميث إن رئيس الوزراء ريشي سوناك "ببساطة غير مهتم بالبيئة"، كما كتب في خطاب استقالته، الذي نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، إن "لا مبالاة الحكومة في مواجهة التحدي الأكبر الذي يقف أمامنا، يجعل الاستمرار في أداء دوري الحالي غير مقبول".

وأضاف أن بريطانيا "خرجت بشكل واضح من المسرح العالمي، وفقدنا موقعنا القيادي في مجال المناخ والبيئة".

وينتمي غولدسميث وسوناك وجونسون إلى حزب المحافظين الحاكم، حيث ينشط غولدسميث البالغ من العُمر 48 عامًا، مُنذ فترة طويلة في مجال الحفاظ على البيئة، كما عينه جونسون قبل أن يستقيل، في مجلس اللوردات غير المنتخب في البرلمان.