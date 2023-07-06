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الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

كأس مصر.. حرس الحدود يتقدم على المصري في الشوط الأول

بوابة الوفد الإلكترونية

تقدم حرس الحدود على نظيره النادي المصري البورسعيدي بهدف في الشوط الأول من مبارتهما المقامة على استاد برج العري ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس مصر.

هدف حرس الحدود جاء بتوقيع  فلانتين أودو في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول.

وصعد فريق المصري لدور الـ16 من الكأس بعد الفوز على حساب بترول أسيوط في الدور التمهيدي بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما تأهل حرس الحدود بعد الفوز على غزل المحلة بنتيجة 3-2.

 

ويواجه الفائز من لقاء المصري وحرس الحدود الفائز من مباراة الأهلي والداخلية، بإطار منافسات دور ربع النهائي من كأس مصر.

 

ويأمل المصري بقيادة مدربه ميمي عبد الرازق مواصلة صحوته بعد بلوغ نهائي كأس الرابطة بجانب الأداء المميز في الدوري.

 

ويتطلع الحرس بقيادة مدربه محمد مكي لتحقيق الفوز بعد تحسن أداء ونتائج الفريق رغم هبوطه لدوري القسم الثاني بشكل رسمي.

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