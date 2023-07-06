موعد بدء النسخة المقبلة من مونديال الأندية

تستضيف المملكة العربية السعودية فعاليات بطولة كاس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال شهر ديسمبر المقبل على وجه التحديد خلال الفترة من 12 الى 22 من الشهر ذاته في مدينه جدة بالمملكة.



وتشهد فعاليات بطولة كاس العالم في نسختها المقبله تواجد الاهلي المصري بصفته البطل الأخير من نسخة دوري الأبطال بعد حصده للقب دوري ابطال افريقيا لمره 11 في تاريخه على حساب الوداد المغربي بالفوز في القاهره بثنائيه لهدف قبل أن يتعادل إيجابيًا في الدور البيضاء بهدف كل منهما.

كذلك تشهد البطوله مشاركه نادي الاتحاد السعودي الذي حصد اخيرا لقب الدوري المحلي هناك ليتاهل الى المحفل العالمي .

ومن المقرر أيضًا أن يتواجد مانشستر سيتي الانجليزي الذي سبقه وان توج الاسابيع الماضية بلقب دوري ابطال اوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم ، قد أعلن ان عام 2025 سيشهد نظاما مختلفا لبدء فعاليات بطولة كأس العالم للاندية بتوسيع قاعده الانديه الممثلة عن كل قارة ليصبح المشاركين في البطوله 32 فريق بدلا من نظامها الحالي المقتصر على سبعة أندية فقط.

ويتحدد بطل قارة أمريكا الجنوبية خلال شهر نوفمبر المقبل ليكتمل عقد المتـأهلين إلى المحفل العالمي رفقة أوروا الياباني بطل آسيا وأوكلاند سيتي بطل نيوزيلندا ، ليون بطل دوري الكونكاكاف.

الاتحاد السعودي ..

وفي هذا الصدد ، أبدى الاتحاد السعودي لكره القدم ثقته الكاملة ، في قدرة المملكة على تنظيم حدث عالمي يؤهلها الى الترشح بقوه على استضافه العديد من الفعاليات الرياضيه ذات الطابع العالمي خلال السنوات القادمه تماشيًا مع سياسة المملكه العربية في الاستثمار الرياضي