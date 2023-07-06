الكشف عن الأغنية الرسمية لموسم الجيمرز: أرض الأبطال في نسخته الثانية

كشفت الجهة المنظمة لموسم الجيمرز: أرض الأبطال - أكبر حدث للألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم - عن الأغنية الرسمية لنسخة هذا العام والتي حملت عنوان "جي جي جينا" بالشراكة مع خدمة بث المحتوى الصوتي الأشهر في العالم Spotify، حيث سيتم إطلاقها بشكل رسمي في الحفل الافتتاحي للحدث المرتقب بتاريخ 7 يوليو في بوليفارد رياض سيتي.

أغنية "جي جي جينا" هي نتاج تعاون مشترك بين الفنان السعودي مشعل تمر والفنان الأردني الفلسطيني بدر الخطيب "Llunr"، حيث يُعد العمل أول تجربة تجمعهما فنيًا. الأغنية المُستلهمة من تجاوز لاعبي الألعاب والرياضات الإلكترونية للتحديات التي تواجههم، تم تسجيلها في استوديوهات EMPIRE في مدينة سان فرانسيسكو، وسيقوم النجمان بأدائها أمام الجماهير خلال فترة موسم الجيمرز: أرض الأبطال وسيتم الإعلان عن الموعد في وقت لاحق.

وأوضح كل من مشعل تمر و "Llunr" بأن الأغنية تمتاز بانسيابية وسلاسة، ونشأت بينهما صداقة من خلالها، وهو ما يؤكد على الرابط الوثيق بين الموسيقى وعالم الألعاب والرياضات الإلكترونية وكونهما وسيلة مميزة للربط والتواصل بين الأفراد. وأضافا بأنهما استخدما مزيجًا من الآلات الإيقاعية والوترية العربية، وتم إدراج كلمة "GG" في الأغنية إذ ترمز لعالم الألعاب والرياضات الإلكترونية وتُمثّل روح الانتصار للأبطال.

وقال أحمد البشري، نائب الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية: "الأغنية الرسمية للنسخة الثانية من موسم الجيمرز: أرض الأبطال مستلهمة من عالم الألعاب والرياضات الإلكترونية، وسيكون لها صدًى واسعًا في المجتمع الدولي للقطاع. ونشكر مشعل تمر و "Llunr" على هذا العمل الرائع، والشكر موصول لشريكنا الرئيسي Spotify لدعمهم المستمر للحدث العالمي، وسعداء باستمرار شراكتنا معهم".

Spotify هو أيضًا الشريك الرسمي للمحتوى الصوتي لـموسم الجيمرز: أرض الأبطال، حيث ستستضيف المنصة الصوتية الأكثر شهرة في العالم برنامج Pod Camp الذي يمتد لثمانية أسابيع طوال مدة الموسم، إضافة إلى تحديث قائمة الاغاني الرسمية لموسم الجيمرز: أرض الأبطال بشكل منتظم.

“يسعدنا أن نكون شريك رئيسي في النسخة الثانية من موسم الجيمرز وذلك من منطلق التزامنا الثابت لتقديم تجربة لا تُنسى لمجتمع الألعاب السعودي والعالمي". قالت نيكول عون، مسؤولة الشراكات التسويقية في Spotify في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

“هذا العام، نحن فخورون بعرض وتقديم المواهب الرائعة في المملكة العربية السعودية، حيث ينصب تركيزنا على الاحتفال بإبداعهم ومساهماتهم الثقافية. متحمسون لإطلاق الأغنية الرسمية لموسم الجيمرز، والتي تمزج بشكل جميل الثقافة المحلية مع الموسيقى المعاصرة. وكتقدير خاص، سيتم الاحتفال بمشعل تمر و Llunr وعرض لوحة إعلانية في قلب تايمز سكوير بمدينة نيويورك في وقت لاحق من هذا الأسبوع. بالإضافة إلى ذلك، أطلقنا برنامج Pod Camp، وهو مبادرة لرعاية وتمكين مجتمع البودكاست المحلي المختص في الألعاب الإلكترونية ".

وعلّق "Llunr" الذي يُعد ضمن لوائح Spotify Viral في الوقت الحالي، قائلًا: "هذا العمل الفني عكس حجم الموهبة التي تمتلكها منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا، وجمع بين فنانين بخلفيات مختلفة لم يسبق لهم العمل سويًا، وكانت النتيجة هذه الأغنية الجميلة التي تُجسّد التنوّع. "جي جي جينا" ترمز للترابط والروح الرياضية وتوحّد الجميع. وتشرفت بالعمل إلى جانب مشعل تمر وكانت تجربة لا تنسى، مزجنا فيها بين أساليبنا وخلفياتنا المختلفة".

في حين قال مشعل تمر: "كانت الألعاب الإلكترونية وسيلتنا أنا وأصدقائي لتفادي الأجواء الصيفية والرطوبة العالية في مدينة جدة، وأصبحنا نمتلك شغفًا كبيرًا بها، وشاركنا في العديد من المنافسات والبطولات الودية، وكان هدفنا الرئيسي دائمًا هو الفوز، مع التحلي بالروح الرياضية "GG" في نهاية كل مواجهة. وفي رأيي الشخصي، تتعدّى الألعاب الإلكترونية كونها وسيلة للترفيه، فهي شكل من أشكال الفن مثل الموسيقى، حيث تمتلك القدرة على جمع الأشخاص. وتشرفت بالعمل مع "Llunr" على هذه الاغنية، وسعيد بأني تمكنت من تقديم جزء من الثقافة السعودية للعالم عبر أحد الأمور التي أحبها وهي الألعاب الإلكترونية".