عبداللطيف الدوماني مديرًا فنيًا للمنصورة

قرر مجلس إدارة نادي المنصورة برئاسة العميد محمد بسيوني تعيين عبداللطيف الدوماني مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم.

وجاء تعيين الدوماني مديرا فنيا للمنصورة خلفا لياسر الكناني الذي رحل عن الفريق بنهاية الموسم المنقضي.

ويسعي مجلس إدارة النازي لتشكيل الجهاز الفني المعاون للدوماني والذي يضم وعلمنا من مصادرنا أنه تم تعيين جابر الجرايحي مدربا لحراس المرمي ومحمد كشك مخطط أحمال ولم يستقر المجلس بعد على باقي أعضاء الجهاز ويعد اسلام عبدالله في الحسبان ليتولى منصب المدرب المساعد أصالة إلي التفاوض مع شريف ابو العزم ليتولي منصب مدير الكرة .

وفي سياق مختلف فوضت أندية الجمعية العمومية باتحاد الكرة الحاج طارق السعيد رئيس الترسانة لأخطار اتحاد الكرة بموعد الجمعية العمومية الغير عادية و ذلك بعد ارتكاب إتحاد الكرة خطأ في اللوائح بعدم ارسال خطابات للأندية لدعوة الجمعية العمومية خلال ١٥ يوم من تسلم خطابات طلبات عقد الجمعية العمومية الطارئة و هنا كان يتعيين على الاتحاد إرسال الدعوات خلال ١٥ يوم و هو ما لم يفعله.

مما ترتب على ذلك قيام الاندية بتفويض النائب طارق السعيد رئيس نادى الترسانة بدعوة الاندية للقيام بجمعية عمومية فى الزمان و المكان الذى تحدده الاندية و تعتبر هذه الخطوة غير مسبوقة.

و كان من المنتظر أن يرسل اتحاد الكرة خطابات رسميه لأندية الجمعية العمومية لتحديد موعد عقد الجمعية العمومية الغير عادية وهو ما لم يحدث.

وكان 50 نادي من الاندية أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم تقدموا بطلب لعقد جمعية عمومية غير عادية وفقا للائحة النظام الأساسي اعتراضا على قرار مجلس ادارة اتحاد الكرة بإقامة دوري المحترفين للقسم الثاني

وحضر اليوم رؤساء واعضاء مجالس إدارات الاندية إلى مقر اتحاد كرة القدم لتقديم طلبات عقد اجتماع الجمعية العمومية الغير عاديه الذي ينعقد بطلبات 34 نادي

وتسلم اتحاد الكرة الخطابات ال50 اليوم في حضور الاندية التي طلبت الغاء دوري المحترفين الذي قرره مجلس إدارة اتحاد كرة القدم والذي اعترضت عليه الاندية

وكانت الاندية اجتمعت امس وقررت التوجه اليوم لاتحاد الكرة لتقديم الطلبات الرسميه