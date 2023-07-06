ياسر إبراهيم: التجديد مع الأهلي لا يحتاج للتفكير

ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قال إن تجديد عقده لم يستغرق الكثير من الوقت، بعد الجلسة التي جمعته مع مسئولي النادي عقب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي رحب خلالها بالتجديد وأكد لهم أنه تحت أمر الأهلي.

ياسر إبراهيم : رحبت بتجديد عقدي مع الأهلي

وأضاف: «رحبت بتجديد عقدي مع الأهلي على الفور، وأتمنى أن أواصل معه مشوار الفوز بالألقاب وخوض المزيد من التحديات التي دائمًا ما ينتصر فيها الأهلي، ويكون عند حسن ظن جماهيره كما حدث في النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، والتي توج بها الأهلي على حساب الوداد المغربي، وأضاف اللاعبون اللقب الـ11 في تاريخ النادي».

وأكد مدافع الأهلي أنه دائمًا ما يستشير أسرته في كل الأمور الخاصة به، وأن أبناءه يشجعون الأهلي بجنون وطالبوه بالتجديد مع الفريق.

وأوضح ياسر إبراهيم أن سر المستوى الذي يقدمه مع الأهلي دعم زملائه في المقام الأول وثقة الجهاز الفني، إلى جانب حالة التركيز التي يعيشها مع الفريق حتى أثناء جلوسه على دكة البدلاء، وأنه دائمًا ما يعيش أجواء المباريات ويكون على أتم الاستعداد للمشاركة في أي وقت.

وشدد مدافع الأهلي على أن لقب دوري أبطال إفريقيا الأخير من أغلى الألقاب، بسبب المواقف التي تعرض لها الفريق بداية من دور المجموعات وحالة عدم التوفيق التي واجهت الأهلي خلال مواجهتي الهلال وصن داونز.

وأضاف: «دائمًا النادي الأهلي لا يقف عند أي أزمة تواجهه، وهو سر انتصاراته وتتويجه بالألقاب، فرغم التحديات التي واجهها الفريق في النسخة الماضية إلا أنه نجح في الفوز باللقب الغالي الذي حققه على الوداد وسط جماهيره في المغرب».