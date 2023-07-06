إطلاق ريلمي جي تي 3.. هل يستحق لقب الأسرع شحنا

أعلنت شركة ريلمي، أسرع العلامات التجارية نموًا للهواتف الذكية في العالم، عن إطلاق هاتف "ريلمي جي تي 3" في السوق المصري، والذي يعد الجيل القادم من الهواتف الذكية ذات الأداء العالي مع أسرع قوة شحن في العالم بقوة 240 واط، ويقدم ريلمي جي تي 3" تجربة هاتف متكاملة مع سعة تخزين 16+1 تيرابايت. سيتوفر "جي تي 3 " على منصة للتسوق عبر الإنترنت.

تقنية الشحن الأسرع عالميًا بقوة 240 واط

من حيث تجربة المستخدم، توفر تقنية الشحن قوة 240 واط الحل الأمثل لشحن بطارية الهاتف كونها تعمل على تسريع مدة الشحن إلى دقائق وحتى ثوانٍ. باستخدام الشحن بقوة 240 واط، حيث يصل شحن هاتف "ريلمي جي تي 3 “ إلى 20٪ خلال 80 ثانية فقط بينما يستغرق شحن بطارية الجهاز التي تبلغ 4600 مللي أمبير في الساعة 9 دقائق و30 ثانية فقط.

بطارية متكاملة وشحن مبتكر

وتعد "ريلمي" العلامة التجارية الأولى في مجال صناعة الهواتف الذكية التي تنتج شحن سريع بقوة 240 واط، حيث حققت الشركة ابتكارًا شاملاً في كل شيء، بدءًا من سلامة الشحن إلى طول عمر البطارية وحتى توافق الملحقات.

أقصى مستوى للسلامة في عملية الشحن وأطول عمر للبطارية بدون قلق

مزود بنظام تبريد سائل VC بحجم 6580 ملم مربع كبير يغطي 61.5٪ من البطارية ويضمن تبديد الحرارة بكفاءة لضمان أقصى درجات السلامة أثناء الشحن، كما يتمتع هاتف "ريلمي جي تي 3" بعمر افتراضي يصل إلى 80٪ عند تمكين الشحن بقوة 240 واط، وهو أكثر من ضعف المعيار الصناعي العام.



تصميم يتضمن نظام قياس ضربات القلب

بالإضافة إلى الشحن الرائع بقوة 240 واط، يقود هاتف "ريلمي جي تي 3" تصميم الهواتف الذكية إلى آفاق جديدة. كما يحتوي هاتف "ريلمي جي تي 3"على نافذة شفافة بجوار وحدة الكاميرا. سيجد المستخدمون مجموعة شرائح مصقولة ورقاقة NFC، ونظام قياس ضربات القلب المبتكر مع حلقة إضاءة RGB على شكل حرف "C" داخل الهاتف.

الهاتف مستوحى من أجهزة الألعاب، يعرض تصميم نظام قياس ضربات القلب في "ريلمي جي تي 3" تأثيرات ضوئية مختلفة اعتمادًا على حالة الهاتف.

ويمكن للمستخدمين أن يكونوا على دراية دائمة بحالة شحن الهاتف، حيث عندما تصل نسبة الشحن 20٪ يظهر ضوء باللون الأحمر، وعندما تتراوح نسبة الشحن ما بين 21٪ إلى 100٪، يظهر ضوء باللون الأرجواني؛ وعندما يتم شحنه بالكامل سيبقى الضوء الأرجواني دائمًا قيد التشغيل. عند وجود مكالمات واردة يومض الضوء بسرعة، وعند تلقي الإخطارات يعرض نظام الإضاءة لونًا أبيض، ولمدة 10 ثوانٍ كعد تنازلي قبل التقاط الصور سيعرض الهاتف ألوانًا زرقاء وبيضاء وبرتقالية متلألئة.



شاشة AMOLEDالفائقة بتردد 144 هرتز

يتمتع "ريلمي جي تي 3" بشاشة AMOLED مسطحة بحجم 6.7 بوصة وتردد 144 هرتز ودقة 1.5K، مع تعتيم PWM بتردد فائق يصل إلى 2160 هرتز، وسطوع مبهر يصل إلى 1400 نيت، وسمك فائق النحافة 2.31 ملم، وهو ما يمنح المستخدمين فرصة لتجربة مقاطع فيديو سلسة للغاية، وتصفح الويب، ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتم توفير الجهاز بـ 7 مستويات من معدل التحديث الذكي لمختلف حالات الاستخدام لتمديد عمر البطارية.

يأتي هاتف "ريلمي جي تي 3" في نسخة تخزين خاصة 16 جيجابايت + 1 تيرابايت؛ ذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 جيجابايت للمساعدة في المهام المتعددة وتشغيل 45 تطبيقًا نشطًا في الخلفية وكفاءة تخزين أسرع وأكثر فعالية أثناء التصوير بجودة K 4 أو لعب الألعاب ذات الجودة الفائقة، بالإضافة إلى توفير تخزين بسعة 1 تيرابايت للمستخدمين لتنزيل العديد من التطبيقات والاحتفاظ بجميع الصور ومقاطع الفيديو. يتوفر "جي تي 3" باللونين الأبيض النابض والأسود المعزز، ويعمل بمعالج Snapdragon. يعمل النظام التشغيل على Android 13 وواجهة المستخدم الخاصة من ريلمي 4.0. ـ UI .



يتميز الهاتف بثلاث كاميرات خلفية؛ كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مدعومة بـ Sony IMX890 OIS Camera لتوفير جودة صور على مستوى الهواتف الرائدة، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. تشمل المستشعرات مستشعر بصمة الإصبع البصري تحت الشاشة، ومستشعر البصمة البصري، ومستشعر الحركة، ومستشعر القرب، والبوصلة.