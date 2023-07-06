فري فاير تعان عن مكافآت للاعبين احتفالًا بالذكرى السنوية السادسة

تحتفل شركة "جارينا" بالذكرى السنوية السادسة على إطلاقها للعبة "فري فاير"، إحدى أشهر ألعاب Battle Royale حول العالم بمجموعة من الأنشطة داخل اللعبة، والتي تبدأ بالبحث عن "Color Cube" والذي يعتبر عامل الجذب الرئيسي في اللعبة حيث يتم تشغيله وتحويله إلى جزيرة عائمة ضخمة. ويمكن للاعبين الفوز بفرصة للبقاء على الحياة من خلال إكمال مهمة على تلك الجزيرة وذلك في نسق Battle Royale. كما تشمل تلك الأنشطة التي لا مثيل لها بدءًا من يوم 7 إلى يوليو على حدث حماية مستوى التصنيف والذي يمنح اللاعبين حصانة من خسارة النقاط في أوضاع "Clash Squad – Battle Royale – Hat Relay"، وبدءًا من يوم 14 يوليو سيُمنح اللاعبين قبعة خاصة بمناسبة الذكرى السادسة.

ومن خلال السمة الرئيسية للذكرى السنوية السادسة وهى "العالم الملون"، تأمل "فري فاير" في تعزيز الشمولية من خلال دعوة لاعبين من خلفيات متنوعة للالتقاء والاستمتاع باللعبة، سواء كان اللاعبون الجدد الذين بدأت رحلتهم لخلق ذكريات ثمينة مع "فري فاير" أو هؤلاء الداعمين لفري فاير منذ البداية، لذلك تهدف "جارينا" إلى نشر السرور لجميع اللاعبين من خلال عدد لا يُحصى من أنشطة الذكرى السنوية.

تعاون عالمي مع الدي جي Alok

طوال فترة احتفالات الذكرى السنوية السادسة للعبة، ستظهر شخصية الدي جي البرازيلي "Alok" في زي خاص مزين بعناصر ملونة مستوحاة من الملابس التقليدية البرازيلية. كما تم تجهيز الشخصية أيضًا بقدرات شفاء مكثفة، والمتمثلة في النوتات الموسيقية والتي تمنح زملائه في الفريق قوة علاجية من خلال مهارات "Alok" .

وبدءًا من 7 يوليو، يمكن للاعبين الحصول على "Alok" من خلال إكمال سلسلة من المهام. كما تم تصميم مقتنيات وهدايا حصرية داخل اللعبة بالاشتراك مع "Alok" مثل: (حزمة "Alok" الشخصية – شعار "Alok" – جلد دراجة نارية تحتوي على اسم "Alok" – جلد بندقية AN94 ) وأيضًا يستطيع اللاعبين الحصول على شعار الاحتفال بالذكرى السادسة و المكعب السحري والذي سيتم تقديمه بشكل مجاني خلال فترة الاحتفالات بالذكرى السنوية لفري فاير. وتبلغ ذروة الاحتفالات يوم 15 يوليو الجاري.

مجموعة فري فاير الأيقونية T.R.A.P. عادت من جديد مع سلسلة Chroma

بالإضافة إلى الاحتفالات بالذكرى السنوية السادسة لفري فاير، سيتم إصدار فيديو كليب للأغنية الرسمية الجديدة "We Win" يوم 7 يوليو. ويعرض الفيديو فريق "T.R.A.P." والمكون من 4 أعضاء وانضم إليهم "Alok" والذي يقود اللاعبين للمعركة داخل اللعبة. وبجانب الاستمتاع باللحن والسرد المثير الذي تم تصويره في الفيديو كليب، يمكن للمعجبين إلقاء نظرة على "Chroma" أحدث سلسلة مُقدمة من فريق "T.R.A.P." والجزيرة العائمة التي ستظهر خلال الاحتفالات.

وبمناسبة الاحتفالات ستطلق "T.R.A.P." مجموعة حزم ومقتنيات من أزياء الهيب هوب الأنيقة بدءًا من 7 يوليو، وتشتمل أيضًا حزم الشخصيات، حزمة T.R.A.P. Chromablack - حزمة T.R.A.P. Chromawhite – حزمة T.R.A.P. Stage – وحزمة T.R.A.P. Hip . كما سيظهر شخصيات فريق T.R.A.P. ( تاتسويا - كيلي - أنطونيو - موكو). كما سيتوفر Evo MP40 Chromasonic والذي يتميز بقدرات وميزات مجددة مثل تأثيرات إطلاق النار واتجاه الرصاص.