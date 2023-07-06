مستوطنون يؤدون طقوسًا تلمودية بالقدس والفلسطينيون يرفعون صوت الأذان (فيديو)

أدى عشرات من المستوطنين صلوات تلمودية في باب الأسباط بالقدس، بالقرب من حاجز صرة غرب نابلس، فرد الجانب الفلسطيني على الطقوس برفع صوت الأذان.

تداول عبر موقع تويتر، مقطع فيديو يظهر فيها عدد من المستوطنين يؤدون صلوات تلمودية تحت حراسة قوات الاحتلال الإسرائيلي، والأذان يدوي بصوت عذب مرتفع.

تغطية صحفية: "مواطنون يرفعون صوت الآذان وآيات القرآن ردًا على قيام المستوطنين بطقوس تلمودية بالقرب من حاجز صرة غرب نابلس". pic.twitter.com/x0CniTBG0i — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 6, 2023

أعلنت كتائب القسام مسئوليتها عن عملية كدوميم التي أسفر عنها مقتل جندي وإصابة آخر، قرب مستوطنة كدوميم، قرب نابلس شمال الضفة الغربية، والتي نفذها الشهيد أحمد ياسين هلال غيظان من قرية قبيا غرب رام الله.

وجهت كتائب القسام رسالة إلى لوزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش، قائلة: "القسام كاد أن يطرق عليك باب بيتك، ونعد الاحتلال بالمزيد بقوة الله، فمن يزرع القتل والإجرام ضد أبناء شعبنا لن يحصد سوى الموت والرعب والهزيمة، وسيبقى مجاهدونا يجرعونه الويلات حتى تطهير أرضنا ومقدساتنا من دنسه، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تحييد منفذ عملية إطلاق النار قرب المستوطنة، وإصابة مستوطن بجروح خطيرة في حادثة دهس عند مفترق جيت في الضفة.

ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن منفذ عملية كدوميم كان يقود سيارة ثم نزل منها، وفتح النار على اثنين من المستوطنين في منطقتين بالقرب من المستوطنة، وفرَّ من المكان وتم إرسال قوات لملاحقته وأطلقوا نحوه النار وقتلوه.