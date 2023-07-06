تصدير 44 ألف طن فوسفات لأندونيسيا عبر ميناء سفاجا

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر اليوم الخميس 2023/7/6، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 48000 طن بضائع عامة ومتنوعة و193 شاحنة بضائع و 491 سيارة وشملت حركة الواردات 1500 طن بضائع عامة ومتنوعة و 109 شاحنة بضائع و 465 سيارة

وشملت حركة الصادرات 46500 طن بضائع عامة ومتنوعة و 84 شاحنة بضائع و 26 سيارة، ويستعد ميناء سفاجا البحرى اليوم لمغادرة السفينة القاهرة والسفينة HELIAN STAR وعلي متنها 44000 طن فوسفات تصدير الي اندونيسيا

واستقبل الميناء بالأمس العبارة القاهرة، وغادرت الميناء السفينة الحرية

ويشهد ميناء نويبع البحرى تداول 600 طن بضائع عامة ومتنوعة و 110 شاحنة بضائع حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وايلة .

ويستعد ميناء السويس لاستقبال السفينة درة جدة وعلي متنها 427 سيارة بوزن 850 طن ومغادرة السفينة KALINA، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2400 راكبا بموانيها .

مواني البحرالأحمر:

هذا وتضم مواني البحر الأحمر 6 مواني هى:

1 - ميناء بورتوفيق

2 - ميناء سفاجا

3 - ميناء الغردقة

4 - ميناء نويبع

5 - ميناء الزيتيات

6 - ميناء شرم الشيخ

جدير بالذكر أن تطوير وتحديث المواني أدى إلى:

1 - ارتفاع معدلات تداول البضائع وزيادة أعداد الركاب والسائحين المترددين على مواني الهيئة.

2 - إدخال نظام الإدارة الإلكترونية بالمواني و تزويدها بأجهزة الخادمات ووسائل الاتصال وأنظمة المراقبة الحديثة.

3 - فتح خطوط ملاحية جديدة بين مواني سفاجا وضبا - الغردقة، وضبا - سفاجا وينبع بالمملكة العربية السعودية.

كما قامت وزارة النقل ومحافظة البحرالأحمر بوضع الخطط المستقبلية المتمثلة في إقامة محطة الحاويات متعددة الأغراض بجنوب سفاجا وإنشاءات ميناء سفاجا الكبير.

والهدف من إنشاء محطة متعددة الأغراض خدمة المنطقة الاقتصادية المثلث الذهبي واستيعاب أكبر حاويات في العالم ليأخذ ميناء سفاجا المركز الخامس على مستوى العالم باستيعاب سفن بهذا الحجم الضخم وتصبح مصر مركزًا لوجيستيًا عالميًا طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وتبلغ مساحة المحطة ٩٠٠ ألف مترمربع ورصيف ١١٠٠ مترمربع بعمق غاطس ١٧ مترًا ليستوعب السفن العملاقة بطاقة تداول مليون حاوية سنويًا كمرحلة أولى تصل إلى ٣ ملايين حاوية واستقبال بضائع عامة تصل إلى ٧ ملايين طن.

كما تم تطوير ميناء سفاجا وصالات السفر وصالات الركاب والمخازن المغطاة التي يتم إنشاؤها بالميناء.

وإنشاء ساحة الشاحنات خارج الميناء التي تستخدم لتخزين الشاحنات والمبردات التي ترتاد الميناء لمنع التكدس أمام الميناء في شوارع المدينة لعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع المحيطة بالميناء مع توافر الخدمات كل لسائقي الشاحنات بالساحة.