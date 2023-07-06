فنلندا تُرسل حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

قررت "فنلندا" تزويد أوكرانيا بالحزمة السابع عشرة من المساعدات العسكرية بقيمة 105 ملايين يورو، لتبلغ القيمة الإجمالية لجميع المساعدات العسكرية الفنلندية لكييف 1,2 مليار يورو.

وجاء في تقرير وزارة الدفاع الفنلندية اليوم الخميس، أن "هذه هي شحنة المساعدة العسكرية السابع عشرة من فنلندا إلى أوكرانيا. وتشمل المزيد من الأسلحة والذخيرة المُضادة للطائرات، من بين أمور أخرى. وسيُكلف استبدال المعدات الدفاعية في هذه الحزمة فنلندا حوالي 105 ملايين يورو، حيث تصل التكلفة الإجمالية لجميع حزم المعدات العسكرية المُقدمة حتى الآن حوالي 1,2 مليار يورو".

وقال وزير الدفاع الفنلندي، أنتي هاكانين، الذي تم تعيينه في 20 يونيو، إن بلاده ستُواصل دعم أوكرانيا في المستقبل.

إمداد أوكرانيا بالأسلحة:

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، حيث أشار وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستُصبح هدفًا مشروعًا لروسيا، كما صرحت الخارجية الروسية بأن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.

من ناحية أخرى، شرعت فنلندا في عمليات تطوير وتحديث خط السكة الحديدية الذي يربطها بالسويد، بغية تسريع عملية نقل الأسلحة والمعدات العسكرية لقوات حلف "الناتو" إلى الحدود الروسية مستقبلاً.

ووفقًا لوكالة "رويترز"، من المُقرر أن تنتهي فنلندا من مشروع تجديد خط السكة الحديد لاوريلا- تورنيو-هاباراندا" بحلول العام المُقبل.

وأشارت الوكالة إلى أن فنلندا بدأت هذا العمل في وقت سابق كجزء من مشروع تطوير القطاع السياحي، إلا أن بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا جمد المشروع، ليُعاد استئنافه عقب انضمام فنلندا إلى السويد برؤية جديدة تهدف إلى تسريع عمليات نقل الأسلحة والمعدات العسكرية التابعة لحلف الناتو إلى بلدة كيميجارفي الفنلندية على الحدود الروسية في حال ظهور أي طارئ دولي أو نشوب صراع مباشر مع موسكو.

تجدر الإشارة إلى أن بلدة كيميجارفي الفنلندية تبعد مسافة ساعة من الحدود الروسية بالسيارة، وسبع ساعات من المعقل النووي الروسي والقواعد العسكرية بالقرب من مدينة مورمانسك في شبه جزيرة كولا.