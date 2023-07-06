تامر حبيب يتعرض لكسر بيده اليمني .. يا ناس يا شر كفاية قر

أعلن السيناريست تامر حبيب إصابته بكسر في يده اليمني وذلك بعد سقوطه في دورة المياه.

حيث شارك جمهوره صورة له ويده مربوطة، وعلق عليها كاشفا تفاصيل إصابته: “لو مقابل أسبوع كامل من الاحتفالات والاحتفاءات والتهنئة والأمنيات والكلام الحلو اللي من القلب ويشرح القلب، ويطمن على كل وسائل السوشيال ميديا، وعلى التليفون ووجهًا لوجه من صحاب حلوين قوي ما شاء الله ومعارف وقرايب، وحتى ناس ماعرفهومش معرفة شخصية، مدين لهم كلهم بكل الشكر والامتنان”.

وأضاف تامر حبيب: “لو مقابل كل ده من ذوي العيون غير رحيمة، الله يسامحهم، هُدر جامد في الحمام نتج عنه كسرين محترمين في الإبهام والسبابة في إيدي اليمين اللي بكتب بيها، واللي ها تحتاج تفضل متجبرة 3 أسابيع على الأقل، أنا مرضي وشاكر ربنا على نعمه الكبيرة دي.. شكراً يا أحلى صحاب... ويا ناس يا شر كفاية قر”.

وكان قال السيناريست تامر حبيب، إن المطربة شيرين عبد الوهاب تتسبب لنفسها في مشاكل كبيرة بلا داع، معلقا: "شيرين لا تفكر في الكلمة قبل الإدلاء بها وهذا سبب مشاكلها الكثيرا.



وأوضح تامر حبيب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، مساء اليوم السبت أن شيرين عبد الوهاب موهبة ضخمة ومقدرة ومحترمة من جميع أقطار العالم العربي وتتعرض لكبوة حدثت لها لأسباب شخصية.

تامر حبيب

وأضاف تامر حبيب: "الناس بتحول كلامها من نقطة لمحيط وفي ناس بضخم التصريحات وتخترع كلام"، معقبا: "أنا مع فكرة مفترض على الفنان قبل ما يتكلم يكون مسئول عن كلامه ويفكر فيه قبل ما يقوله وشيرين تلقائية".

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شيرين متفائلة بالمستقبل: شغلي وحشني وهعمل اللي معملتوش (فيديو)

شيرين مندفعة وعاطفية ولما بتحس حاجة بتقولها في لحظتها

وتابع: "شيرين مندفعة وعاطفية ولما بتحس بالإحساس بتقوله في لحظتها سواء كانت في حفل على المسرح أو سوشيال ميديا وتصرفات شيرين يحكمها الاندفاع في أغلب الأحيان"، موضحا أن أكثر الأشياء التي أثرت على شيرين هي النجومية لأنها شخصية تلقائية.

وعبرت الفنانة شيرين عبد الوهاب في تصريحات تليفزيونية عن سعادتها بلقاء جمهورها في الفترة القادمة، من خلال حفل يحمل عنوان "صوت إحساس العرب"، يقام في الرياض حسب ما تم الإعلان عنه مؤخرا، معقبة: "بدعي ربنا يديني الصحة أعمل الي معملتوش قبل كدا.. شغلي وحشني جدا"

ووصفت شيرين عبدالوهاب، وضع الموسيقى في الفترة الحالية بأنه جيد جدا، معقبة:" الموسيقى الحالية زي الفل.. وكل واحد يختار اللي عاوز يسمعه.

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محمد الموجي أول من نقلنا لمرحلة الأغاني الخفيفة



وعن الموسيقار الكبير محمد الموجي، قالت شيرين، : "الموجي له تاريخ كبير في الموسيقى وكان أول من نقلنا من الموسيقى الثقيلة إلى الأغاني الخفيفة التي تطورت بعدها لكنه أول من بدأها.

تامر حبيب



شيرين تغني لأم كلثوم وفايزة أحمد بالحفلة القادمة



وتابعت: "دخلت بيت الموجي وأنا صغيرة وبعشقه وهقدم في الحفلة الجاية أغنيتين من ألحانه الأولى للصبر حدود لأم كلثوم"، وأنا قلبي ليك ميال لفايزو أحمد لأني بحب الأغنيتين دول وهقدمهم بطريقتي أنا"